Vakrangee dirige une initiative de finance inclusive dans le milieu rural en Inde





Grant Thornton publie un rapport sur 'La finance inclusive et l'Inde rurale ? Secteur bancaire et GAB en Inde'

BOMBAY, Inde, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Grant Thornton a effectué une étude approfondie et a publié un rapport sur 'La finance inclusive et l'Inde rurale ? Secteur bancaire et GAB en Inde'

La finance inclusive est la clé permettant de combler la fracture sociale et d'aboutir à une croissance économique répartie, robuste et durable. L'Inde est la 7e plus grande économie à l'échelle mondiale, avec une population de plus de 1,2 milliard de personnes dont plus des 2/3 vivent dans des villages ruraux et des petites villes, et sont dispersés sur plus de 600 000 villages et 640 districts.

Les récentes initiatives du gouvernement et de la Banque de réserve de l'Inde (RBI) ont élargi la portée des services financiers dans les zones reculées en permettant à ces acteurs privés d'intervenir en tant que 'correspondants d'affaires' (BC, Business Correspondents) et entités non bancaires afin de mettre en place des guichets automatiques bancaires (GAB) en marque blanche (WLA) sur l'ensemble du pays.

Vakrangee a émergé comme un acteur principal, en première ligne pour favoriser l'inclusion financière et sociale dans l'Inde rurale. Les points et observations sur lesquels le rapport de Grant Thornton insiste sont les suivants:

Vakrangee est le troisième plus grand intervenant dans les WLA dans le pays, et c'est celui qui présente la croissance la plus rapide. Sur le segment des GAB, la part rurale des banques du secteur public est de 20 %, celle du secteur privé est de 9 %, mais la part des WLA en milieu rural est de 49 %, indiquant ainsi une plus grande présence des WLA sur l'ensemble de l'Inde rurale. Un acteur comme Vakrangee a une part dominante de 66 % dans l'Inde rurale.

Vakrangee a plus de 12 000 points de BC, dont 82 % se trouvent dans le milieu rural en Inde.

Au cours de l'exercice 2018, les BC de Vakrangee ont ouvert 31,7 % de tous les comptes bancaires de dépôt d'épargne de base (BSBDA) ouverts chez tous les BC en Inde.

Vakrangee est le 13 e plus grand opérateur de GAB en Inde. Toutefois, c'est le 3 e plus grand opérateur de GAB dans l'Inde rurale, derrière seulement SBI et Tata Indicash.

plus grand opérateur de GAB en Inde. Toutefois, c'est le 3 plus grand opérateur de GAB dans l'Inde rurale, derrière seulement SBI et Tata Indicash. Si l'on compare Vakrangee aux banques du secteur privé, il se classe devant un certain nombre de banques privées, notamment Axis Bank (1 905 GAB), HDFC Bank (1 063 GAB) et ICICI Bank (760 GAB) dans l'Inde rurale.

La capacité d'opérations bancaires et de GAB à partir du réseau de Vakrangee était pour l'exercice de 2019 (à la date du 31 décembre 2019) de 218 milliards INR.

Lien pour le rapport de Grant Thornton : https://www.grantthornton.in/globalassets/1.-member-firms/india/assets/pdfs/financial-inclusion-in-rural-india-28-jan.pdf

À propos de Vakrangee Limited : (BSE : 511431) (NSE : VAKRANGEE)

Vakrangee est la seule société pilotée par la technologie à se concentrer sur l'établissement en Inde du plus grand réseau de points de vente de détail sur le dernier tronçon pour la fourniture en temps réel de services bancaires, de GAB, de gouvernance électronique, de commerce électronique et de logistique auprès des marchés mal desservis en milieu rural, semi-urbain et urbain.

Relation avec les médias :

Ammeet Sabarwal

Responsable de la communication de l'entreprise et administrateur de la stratégie

ammeets@vakrangee.in

Vakrangee Limited

www.vakrangee.in

Communiqué envoyé le 29 janvier 2020 à 06:03 et diffusé par :