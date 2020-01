Sir Anthony Ritossa va accueillir le 11e Sommet mondial sur l'investissement des Family Offices au Royaume d'Arabie saoudite du 23 au 25 mars 2020





L'évènement aura lieu sous le haut patronage de Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Faisal Al Saud

RIYADH, Arabie saoudite, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Sir Anthony Ritossa se prépare à héberger le 11e anniversaire du Sommet mondial sur l'investissement des Family Offices du 23 au 25 mars 2020 au Ritz Carlton Riyadh au Royaume d'Arabie saoudite. L'évènement se tiendra sous le haut patronage de Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Faisal Al Saud et avec Nouf Al Haqbani, PDG du Dar Bedaya Group, Royaume d'Arabie saoudite, en tant que Grand Ambassadeur distingué.

Les invités à cet évènement exclusif sur invitation uniquement accueilleront plus de 600 bureaux de gestion de patrimoine de premier plan et des personnes très fortunées, ainsi que des cheikhs, des membres de la royauté, des sociétés privées d'investissement et des fonds souverains venant du Moyen-Orient et du reste du monde et représentant un patrimoine de plus de 4,5 billions USD. Les sessions porteront sur des thèmes liés aux opportunités d'investissement dans le monde, aux tendances et aux opportunités du Moyen-Orient, à la planification de succession, aux suggestions philanthropiques et à la gouvernance familiale.

L'allocution d'ouverture du Sommet sera prononcée par Rayan Qutub .???? ??? président exécutif de Nama Al Baraka Investments, Royaume d'Arabie saoudite, au nom de Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Faisal Al Saud. Rayan Qutub est une célébrité saoudienne qui détient un portefeuille d'investissement de premier plan en logistique, solutions de mobilité, TIC, développement d'e-commerce, négoce et services-conseils spécialisés centrés sur la technologie et sur les futurs secteurs de croissance Saudi Vision 2030.

« Je suis honoré d'offrir mon patronage à une cause aussi noble. Tout comme Sir Anthony Ritossa, je considère que nous sommes le pont idéal qui connecte des entreprises et des familles internationales désireuses d'élargir leur présence dans le Royaume d'Arabie saoudite avec des investisseurs et des co-investisseurs alignés. La culture de l'Arabie saoudite est unique. La plateforme que nous mettons en place dans le cadre du Sommet à Riyadh est une parfaite introduction pour comprendre comment les partenariats sont initiés et développés dans la région. L'Arabie saoudite vit une période passionnante alors que la mise en oeuvre de la vision 2030 est activement en vigueur », a déclaré S.A.R. le Prince Abdulaziz Bin Faisal Al Saud.

« Nous sommes privilégiés de bénéficier du haut patronage de Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Faisal Al Saud, et, ensemble, nous célébrons la mission du Royaume qui est d'être une Nation leader à tous les égards. La vision 2030 de l'Arabie saoudite est un bueront de réalisations impressionnantes pour une nation leader. Elle exprime les objectifs à long terme du Royaume qui sont basés sur ses forces et ses capacités uniques », a ajouté Sir Anthony Ritossa, président de Ritossa Family Office, une entreprise familiale dont les origines remontent à 600 ans, au temps de l'Empire vénitien en Europe.

« Ce fut un honneur d'accueillir plus de 600 visiteurs du monde entier à Dubaï pour le 10e anniversaire du Sommet mondial sur l'investissement des Family Offices de Ritossa et je me réjouis à l'idée de les revoir tous à Riyadh. Sir Anthony Ritossa surpasse constamment les fortes attentes d'un groupe important représentant plus de 4,5 billions USD de patrimoine d'investisseurs et chaque Sommet est encore plus grandiose et plus spectaculaire que les précédents », a confié pour sa part Mohamed Al Ali, PDG et conseiller, Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, ÉAU, et Grand Ambassadeur distingué du Sommet de Dubaï.

« J'ai été un participant actif et je suis actuellement membre du conseil consultatif de ce rassemblement sans pareil qui a réuni des précurseurs et des leaders de nombreuses industries diverses du monde entier. Cette année, nous avons décidé de passer à un niveau supérieur et avons eu l'honneur de collaborer avec Sir Anthony Ritossa au cours d'une année pour soutenir et entériner les sommets et initier un partenariat qui s'élargit sur la scène internationale. Ceci s'est fait avec la bénédiction et en présence de Son Altesse Sheikh Sultan Bin Abdulla Bin Sultan Al Qasimi et du PDG & MD Mohamed Al Banna », a déclaré Faris M. Al Tahtamooni, directeur associé - Partenariats stratégiques, LEAD Ventures - Bureau du Cheikh Sultan Bin Abdullah Al Qasimi, ÉAU.

« Félicitations à Sir Anthony Ritossa, Mohamed Al Ali, Vanessa A. Eriksson et à tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour organiser le 10e Sommet des family offices Ritossa à Dubaï. L'évènement a attiré plus de 600 familles, gestionnaires et innovateurs exceptionnels qui ont

partagé leurs perspectives sur les meilleures stratégies d'investissement globales, le leadership éclairé, et la gouvernance. J'ai eu l'honneur de représenter Kallas et de discuter des opportunités d'investissement brésiliennes, de l'immobilier, de la durabilité, et des relations bilatérales au sein d'un groupe de discussion composé notamment d'Aneel Ranadive (Sacramento Kings, Soma Capital), de Grant Cardone (10X) et de Ricky Husaini. Nous sommes impatients de participer au 11e Sommet des family offices Ritossa à Riyadh, en Arabie saoudite, en mars 2020 », a ajouté Matthew Wilkens, directeur général principal, responsable des marchés financiers, Kallas Group, États-Unis et Brésil.

Pour en savoir plus sur le 11e anniversaire du Sommet mondial sur l'investissement des Family Offices sur invitation uniquement et sur les futurs Sommets des family offices, rendez-vous sur www.SaudiSummit.org.

