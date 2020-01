AVS Verkehrssicherung a signé un accord portant sur l'acquisition d'Implenia SVA GmbH





KÜRTEN et SARREBRUCK, Allemagne, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ -- AVS Verkehrssicherung (« AVS »), une société du portefeuille de Triton Fonds IV, a signé un accord en vue de l'acquisition d'Implenia SVA GmbH (« SVA »), un prestataire renommé dans le domaine de la sécurité des chantiers basé à Sarrebruck. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

SVA, dont le siège se situe à Sarrebruck, emploie 30 personnes. Forte de nombreuses années d'expérience dans la sécurité des chantiers et la signalisation routière, la société fait partie d'Implenia Modernbau SVA Straßen- und Verkehrssicherungs-Anlagen GmbH, qui appartient au prestataire suisse de services de construction Implenia AG. Outre ses opérations importantes réalisées dans la Sarre, SVA est également active dans la Rhénanie-Palatinat et au Luxembourg. La société collabore étroitement avec des promoteurs publics, des villes et des municipalités ainsi que des entreprises de construction privées.

« SVA est reconnue comme un prestataire fiable. Pour le groupe AVS, cette acquisition sarroise représente un ajout idéal aux services que nous offrons », a expliqué Andreas Schwingeler, directeur de l'exploitation chez AVS.

« En tant que membre d'AVS, nous pouvons utiliser nos connaissances et nos contacts régionaux de manière plus efficace et répondre ainsi aux attentes croissantes et interrégionales des clients », a souligné Jörg Huwig, directeur général d'Implenia SVA GmbH.

À propos d'AVS Verkehrssicherung

AVS Verkehrssicherung est un prestataire de premier plan spécialisé dans les services de sécurité routière en Allemagne et en Europe. La société, dont le siège se situe à Kürten, assure l'ensemble des services essentiels à la réalisation des projets de sécurité routière, offrant notamment des conseils détaillés et menant à bien la procédure d'approbation requise pour toutes les installations de sécurité routière, ainsi que l'installation, les travaux de marquage, les cycles de maintenance et de contrôle, le démantèlement et le démarquage. AVS est présente sur plus 20 sites à travers l'Allemagne. Au niveau international, AVS se trouve sur plus de 10 sites en Belgique, au Danemark et en Lettonie. AVS compte près de 1100 employés.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.avs-verkehrssicherung.de

À propos d'Implenia

Implenia est le leader suisse de la construction et des services de construction. La société occupe également une forte position sur les marchés des infrastructures en Allemagne, en France, en Autriche, en Suède et en Norvège, et réalise d'importantes opérations de construction de bâtiments et de génie civil en Allemagne et en Autriche.

Née en 2006 et héritière de quelque 150 ans de tradition dans la construction, Implenia rassemble, au sein d'une même entreprise active à l'échelle européenne, le savoir-faire de ses unités de construction hautement spécialisées. Son offre diversifiée et l'expérience confirmée de ses spécialistes permettent au Groupe de gérer un projet de construction tout au long de son cycle de vie, travaillant au plus près de ses clients et de manière économique et intégrée. Dans ce contexte, elle vise un équilibre durable entre réussite économique d'une part et responsabilité sociale et écologique d'autre part.

Implenia, dont le siège se situe à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10 000 personnes en Europe et a généré un chiffre d'affaires d'environ 4,4 milliards CHF en 2018. La société est cotée à la bourse SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.implenia.com

À propos de Triton

Depuis sa création en 1997, Triton a parrainé neuf fonds en se concentrant sur les entreprises actives dans le secteur de l'industrie, des services aux entreprises, des biens de consommation et de la santé. Les fonds Triton financent et soutiennent le développement réussi des moyennes entreprises sises en Europe.

Triton entend contribuer à l'amélioration des entreprises à long terme. Triton et ses dirigeants ont à coeur d'être des agents du changement positif menant à des améliorations opérationnelles ainsi qu'à une croissance durables.

Le portefeuille de Triton compte actuellement 41 sociétés présentant un chiffre d'affaires combiné d'environ 16,5 milliards d'euros et employant près de 80 000 personnes.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : www.triton-partners.de

