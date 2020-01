Kioxia nomme Masaki Momodomi au poste de directeur de la technologie





Kioxia Holdings Corporation a annoncé aujourd'hui la nomination de Masaki Momodomi au poste de directeur de la technologie de Kioxia, avec effet immédiat. M. Momodomi occupe désormais les fonctions de l'ancien directeur de la technologie, Nobuo Hayasaka, qui a été nommé au poste de président et chef de la direction de Kioxia.

M. Momodomi possède une vaste expérience dans le secteur des mémoires, apportant plus de 40 ans d'expérience au sein de divers postes chez Kioxia, Toshiba Memory et Toshiba Corporation. Suite à la séparation de Toshiba Memory de Toshiba Corporation, M. Momodomi a été nommé directeur de Toshiba Memory, désormais Institut de développement et de recherche technologique de mémoire de Kioxia. Il occupait auparavant les fonctions de directeur du Centre du développement et de recherche des semiconducteurs de Toshiba Corporation.

Pionnier du secteur des mémoires, M. Momodomi a co-rédigé en 1987 une dissertation sur l'invention de la mémoire Flash NAND de Toshiba, jouant un rôle crucial dans la croissance exponentielle de la technologie désormais omniprésente. M. Momodomi est diplômé de la Faculté d'ingénierie de l'université de Kyushu à Fukuoka au Japon.

« Je fais entièrement confiance à M. Momodomi et à sa capacité, son intuition et son état d'esprit innovant à diriger les avancées technologiques de Kioxia », a déclaré Nobuo Hayasaka, président et chef de la direction de Kioxia. « Sa vaste expérience et expertise permettra à Kioxia de renforcer sa position de leader du secteur à la pointe de l'innovation des mémoires. »

« Je suis honoré d'endosser le rôle de leader, à un moment aussi crucial pour le secteur des mémoires », a déclaré M. Momodomi. « Sous la supervision de Dr Hayasaka, j'ai l'intention de mener Kioxia vers son objectif de croissance de ses activités des disques durs et d'exploitation de nouveaux marchés, tels que les mémoires de prochaine génération. »

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial en solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs (SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparée par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage dans les applications à haute densité telles que téléphones intelligents, ordinateurs personnels, disques durs SSD, produits automobiles et centres de données les plus sophistiqués.

