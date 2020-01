IVG: une étape cruciale pour l'industrie du vapotage





La société IVG (I Vape Great) célèbre aujourd'hui deux accomplissements majeurs. Au cours de ces quatre dernières années, IVG a vendu 14 millions de bouteilles d'e-liquides, et la société internationale de liquides pour cigarettes électroniques basée à Preston vient d'être sélectionnée pour vendre ses produits dans 41 terminaux aéroportuaires et 22 aéroports au Royaume-Uni. Après avoir été en lice contre certains des plus grands noms de l'industrie du vapotage, IVG a également été reconnu Meilleure marque 2019 au Royaume-Uni dans le cadre des prix Ecigclick, auxquels ont pris part un nombre record de votants.

"Nous sommes ravis d'avoir remporté ce prix et de pouvoir proposer notre produits dans les aéroports de tout le Royaume-Uni. Nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité fantastique, pas uniquement pour les vapoteurs, mais aussi pour les fumeurs du monde entier souhaitant passer au vapotage", déclare Ahsan Bawa, PDG d'IVG Premium E-Liquids.

Quels produits IVG seront disponibles dans les aéroports?

D'ici la fin du mois de janvier, nous pouvons nous attendre à voir l'arrivée d'une nouvelle cigarette électronique de voyage, avec quatre parfums phares d'IVG, ainsi qu'un nouveau parfum disponible exclusivement dans les aéroports (Bubblegum, Summer Blaze, Blue Raspberry, Silver Tobacco, et Super Ice Menthol). Tous les e-liquides seront disponibles en format 50PG/50VG de 6mg et 12mg.

En quoi cela profite-t-il aux secteurs de biens de grande consommation et de détail?

Opportunité - le vapotage devrait représenter un marché de 2,5 milliards GBP d'ici 2025, avec 80% de vapoteurs désireux d'arrêter la cigarette. Danger - sans alternative, dans 10 ans, les revendeurs de proximité auront perdu 107 millions GBP par mois.

En faisant son entrée dans les aéroports, IVG sensibilisera l'opinion sur le vapotage, sur l'opportunité pour les revendeurs de stocker des produits de vapotage ou sur l'amélioration de leur gamme de produits actuels avec une solide marque de vapotage comme IVG pour optimiser leurs chances de survivre à la baisse des ventes provoquée par la transition des cigarettes traditionnelles vers le vapotage.

Qu'est-ce que cela veut dire pour l'industrie du vapotage?

IVG ouvre la voie pour que les marques de cigarettes électroniques puissent être disponibles dans les secteurs des biens de grande consommation et de détail et, en tant qu'une des marques les plus reconnues au monde, IVG prévoit que ce nouvel accomplissement profitera à toute l'industrie du vapotage.

Aéroports dans lesquels vous pouvez trouver les e-liquides d'IVG

London Gatwick, London Heathrow, London Stanstead, Manchester, Bournemouth, Exeter, Eurotunnel, Jersey, Belfast, Prestwick, Glasgow, Aberdeen, Edinburgh, Newcastle, Birmingham, East Midlands, Bristol, Southampton, Liverpool, Leeds, Humberside et Doncaster.

