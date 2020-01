Unruly Heroes remporte un prix lors de la 47e édition des Annie Awards, considérés comme « les Oscars du monde de l'animation »





Les équipes de Chine et de France de Perfect World récoltent les fruits des collaborations interculturelles

LOS ANGELES, le 28 janv. 2020 /CNW/ - La 47e édition de la cérémonie de remise des Annual Annie Awards, célébrés comme « les Oscars du monde de l'animation », a eu lieu le 25 janvier 2020 en soirée à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis (É.-U.). Unruly Heroes, un jeu à défilement horizontal comportant plusieurs niveaux, a été codéveloppé par la société chinoise Perfect World et par un studio français; il se fonde sur les aventures de Journey to the West. Le jeu a remporté le prix pour la meilleure animation de personnage d'un jeu vidéo (Best Character Animation in Video Game) lors de la 47e édition des Annie Awards.

Mentionnons que les Annie Awards sont l'une des plus grandes distinctions remises dans le domaine mondial de l'animation. Lancée en 1972 par ASIFA-Hollywood, une division de l'International Animated Film Society (ASIFA) à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, la cérémonie se tient chaque année à UCLA (Université de la Californie à Los Angeles) et rassemble les meilleurs produits du jeu et de l'animation dévoilés l'année précédente. Un vaste groupe de professionnels issus des communautés internationales de l'animation et du jeu et aussi de Hollywood participent à l'événement.

Il y avait quatre finalistes en lice pour la 47e édition des Annie Awards dans la catégorie Best Character Animation in Video Game, dont le gagnant Unruly Heroes et Gears 5, de Microsoft Corporation, de même que Kingdom Hearts III et Sinclair Snake: Museum Mischief, de la société japonaise de jeu Square Enix. Depuis que la liste des nominations a été dévoilée au début de décembre 2019, la communauté a multiplié les prévisions pour tenter de déterminer qui allait remporter le prix. Lorsque Unruly Heroes a été sacré grand vainqueur, le jeu a été salué comme étant un succès bien mérité.

Le Dr Robert H. Xiao, chef de la direction de Perfect World, a pris part à l'événement, déclarant qu'il s'agissait d'un grand honneur de voir Unruly Heroes être en lice pour ensuite remporter le prix. Cette réussite provient du dévouement de l'équipe de création, qui a trouvé une manière innovante de promouvoir la culture traditionnelle chinoise dans le monde entier. Étant un jeu d'envergure planétaire produit par Perfect World qui intègre des ressources mondiales et s'appuie sur la culture chinoise en tant qu'élément central, Unruly Heroes tire parti des visions internationales et du rendement technique pour reconcevoir les images de Tang Monk et de ses disciples dans une histoire fantaisiste et magique débordante de couleurs vives. Cela marque l'exploration réussie de la transmission mondiale d'une propriété intellectuelle (PI) classique et traditionnelle de la Chine.

Selon Lu Yang, producteur de Unruly Heroes, Journey to the West a été retenu en raison de sa nature classique et de sa grande qualité. La PI traditionnelle renferme un vaste système de visions du monde, de cultures diversifiées, de personnages différents et animés et de conflits dramatiques. C'est donc un thème plutôt bien choisi pour la création et le développement de jeux. Pendant le processus de conception, les membres du studio français ont pleinement démontré leur passion et leur créativité immenses. Ils ont aussi présenté un nombre incalculable d'idées intéressantes et originales pendant cette démarche. En conséquence, leurs efforts ont permis d'insuffler une dimension internationale à l'histoire romancée pour lui donner encore plus de vie. Pour cette raison, les joueurs issus de milieux culturels différents ont plus de facilité à se rattacher aux contes traditionnels chinois et à apprendre à les apprécier.

Le caractère inclusif et la créativité de Unruly Heroes ont permis au jeu d'enregistrer une performance remarquable au sein du marché depuis son lancement. Plus particulièrement, les joueurs ont formulé des critiques assez positives à l'égard des images et de la conception de l'animation. À l'heure actuelle, le jeu a attiré un grand nombre de joueurs partout dans le monde, et 80 % d'entre eux sont établis à l'étranger. En vérité, il a avivé l'intérêt de nombreux joueurs d'outre-mer qui ignoraient tout de ce conte de fées traditionnel chinois.

Mis à part cette reconnaissance lors des Annie Awards, qui jouissent d'une renommée, mentionnons que Unruly Heroes a été couvert d'éloges immédiatement après son lancement à la suite de la conférence de presse de Microsoft à E3 2017. De plus, il a été mis en nomination comme meilleur jeu PC (Best PC Game) et meilleur art visuel (Best Visual Art) lors des Ping Awards 2018, de même que jeu le plus attendu (Most Anticipated Game) dans le cadre des Unity Awards 2018. Unruly Heroes a été couronné meilleur jeu pour console (Best Console Game) lors de Barcelona Games World, et jeu en ligne le plus attendu de 2018 (Most Anticipated Online Game) par Sina. Il a aussi été très bien évalué par des douzaines de plates-formes médiatiques : 9/10 par GameSpace, 8,8/10 par IGN España, et 9,7 par TapTap. Le jeu a été recommandé dans le cadre d'une chronique parue sur la première page du China Daily.

Des initiés ont fait valoir que Unruly Heroes pourrait remporter des prix de renom décernés par des comités d'examen internationaux en raison principalement de son expérience culturelle inclusive et diversifiée. Un fait est sûr : un produit peut engendrer d'autres produits de qualité jouissant d'une renommée mondiale uniquement s'il retient des éléments inhérents à la culture lorsqu'il intègre la créativité. Si les sociétés chinoises souhaitent à l'avenir lancer avec succès des produits ayant des éléments chinois, Unruly Heroes constitue, en un sens, l'exemple le plus actuel à suivre.

Perfect World a ouvert la voie à la venue d'un plus grand nombre de produits comme Unruly Heroes en maintenant une stratégie internationale sur une longue période, a déclaré le Dr Robert H. Xiao. Dans les prochains jours, Perfect World dévoilera davantage de produits populaires de divertissement de grande qualité comportant des éléments de la culture chinoise destinés aux joueurs du monde entier. Ceci facilitera la mise en oeuvre de la stratégie visant à faire rayonner la culture chinoise sur toute la planète.

