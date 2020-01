Milliken & Company finalise l'acquisition de Borchers





Milliken & Company (« Milliken »), un fabricant mondial diversifié ayant à son actif plus d'un siècle et demi d'expertise en science des matériaux, vient de racheter officiellement à The Jordan Company, LP (« TJC ») Borchers Group Limited (« Borchers »), une entreprise mondiale de produits chimiques de spécialité connue pour ses additifs de revêtement haute performance innovants et ses solutions de catalyseur de spécialité. La transaction a été officiellement clôturée le mardi 28 janvier 2020.

« Lorsque des équipes formidables se réunissent, de grandes choses se produisent », a déclaré Halsey Cook, président et chef de la direction de Milliken & Company à la conclusion de l'accord. « Je me réjouis à l'idée de combiner les capacités de Borchers avec la vision à long terme de Milliken et de mettre l'accent sur l'innovation et la durabilité. »

« Borchers apporte son expertise, ses produits et sa connaissance de la clientèle dans l'industrie des peintures et des revêtements », a confié pour sa part Russ Rudolph, vice-président principal de l'activité Additifs de revêtement de Milliken. « Combinée à l'engagement de Milliken qui est d'investir dans l'innovation durable à long terme et dans la portée mondiale des produits chimiques de spécialité, cette acquisition va accélérer les solutions pour les marchés et clients que nous desservons. »

Pendant toute la période d'intégration de Borchers à Milliken, les opérations quotidiennes se poursuivront sans interruption, y compris les relations avec les fournisseurs et clients existants.

Basée à Westlake, dans l'Ohio, Borchers a à son actif un portefeuille respecté d'additifs pour les marchés des revêtements, des encres et des adhésifs, avec une gamme complète de sécheurs sans cobalt, de dispersants, de modificateurs de rhéologie, d'agents mouillants, de catalyseurs de polymérisation et de promoteurs d'adhérence.

Jones Day a représenté Milliken dans le cadre de la transaction. Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier, et Mayer Brown LLP a agi en tant que conseiller juridique de Borchers et de TJC.

À propos de Milliken & Company

Milliken résout les problèmes de tous les jours avec des solutions innovantes depuis plus de 150 ans. Notre expertise en matière de recherche, de conception et de fabrication couvre un large éventail de disciplines, notamment les produits chimiques de spécialité, les revêtements de sol, les soins de santé et les textiles de protection haute performance. Un engagement inébranlable en matière d'éthique guide notre travail et nous permet de redéfinir la manière dont nous ajoutons force et protection à nos produits, dont nous infusons du dynamisme et de la couleur dans notre milieu environnant, et dont nous prenons soin de l'environnement. Pour nous, le succès correspond au moment où des découvertes sont faites au sein de Milliken, nous aidant à avoir tous des liens plus enrichissants avec le monde. Découvrez Milliken sur www.milliken.com, et rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

À propos de Borchers Group Limited

Basée à Westlake, dans l'Ohio, Borchers est une plateforme mondiale de technologies de revêtement fournissant des produits à valeur ajoutée qui constituent des composants essentiels des formulations globales. Les produits de l'entreprise sont souvent spécifiés dans les formulations des clients, ce qui se traduit par des taux élevés de rétention des clients et par des relations à long terme. Borchers vend un large éventail de produits à environ 1 000 clients dans une grande variété d'applications et de marchés finaux. Avec des sites de fabrication aux États-Unis et en France ainsi que des centres de développement technologique et commercial aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde, Borchers est en mesure de soutenir ses clients régionaux et multinationaux dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Borchers, veuillez visiter www.borchers.com.

À propos de The Jordan Company, L.P.

Fondée en 1982, TJC est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui gère des fonds dont les engagements initiaux en capital dépassent 11 milliards USD. TJC a une expérience de 38 années dans l'investissement dans de nombreuses entreprises et dans la contribution à leur croissance, et ce dans un large éventail de secteurs, dont les produits industriels, le transport et la logistique, les soins de santé, les biens de consommation, et les télécommunications, la technologie et les services publics. L'équipe d'investissement senior investit depuis plus de 20 ans et est soutenue par son groupe de gestion des opérations, créé en 1988 pour initier et soutenir les améliorations opérationnelles dans les sociétés du portefeuille. Basée à New York, TJC possède également un bureau à Chicago. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thejordancompany.com.

