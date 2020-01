Train à grande fréquence : le consortium formé d'AECOM et Arup retenu comme firme de génie-conseil





MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau de projet conjoint (BPC) sous la responsabilité partagée de VIA Rail Canada (VIA Rail) et de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a annoncé la sélection du consortium formé d'AECOM et Arup comme firme de génie-conseil dans le cadre de l'examen du projet de train à grande fréquence (TGF) dans le corridor Québec - Montréal - Ottawa - Toronto.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'expertise de ces firmes de renom. Il s'agit d'une étape importante de notre mandat de compléter l'analyse technique et l'atténuation des risques d'ingénierie, toutes deux nécessaires pour une recommandation finale concernant le projet de train à grande fréquence », a déclaré Vernon Barker, directeur de projet du BPC.

Durant la phase de diligence raisonnable de préapprovisionnement, le rôle de la firme de génie-conseil, qui sera une partie intégrante de l'équipe du Bureau de projet conjoint, est d'appuyer ce dernier avec les questions techniques et d'ingénierie.

Son travail consistera notamment à fournir un soutien technique et d'ingénierie pour tous les champs de travail et les activités particulières de planification et d'ingénierie du BPC. La firme de génie-conseil aidera également le BPC à réaliser une évaluation environnementale et des études de terrain, incluant des études géotechniques.

Le consortium a été retenu à l'issue d'un processus d'approvisionnement rigoureux et concurrentiel et d'une évaluation en profondeur.

En 2019, la BIC s'est engagée à investir 55 millions de dollars à des fins de planification, de préapprovisionnement et de collaboration avec VIA Rail afin d'approfondir sa proposition de TGF. Puis, le gouvernement du Canada a accordé 16,1 millions de dollars à Transports Canada et à VIA Rail pour appuyer les contributions de VIA Rail aux importants travaux du BPC.

À propos du projet de train à grande fréquence

Le projet de train à grande fréquence (TGF) est la proposition de VIA Rail de transformer le service ferroviaire voyageurs au Canada. Il créerait de nouveaux services de trains sur des voies dédiées entre les grands centres (Québec - Montréal - Ottawa - Toronto). De nouveaux trajets seraient établis sur l'infrastructure ferroviaire qui est peu utilisée ou qui n'est plus en usage entre Toronto - Peterborough - Ottawa, Ottawa - Dorion - Montréal et Montréal - Trois-Rivières - Québec. Ce projet consiste à séparer les activités ferroviaires de transport de passagers et de marchandises, à créer une plus grande capacité de transport durable pour les personnes et les marchandises et à optimiser les services actuels le long du lac Ontario et de la Voie maritime du Saint-Laurent.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a fait voyager plus de 5 millions de passagers en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

À propos de la Banque de l'infrastructure du Canada

La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a pour mandat d'investir 35 milliards de dollars en 11 ans dans des projets d'infrastructures complexes au moyen d'instruments financiers novateurs. Elle attire des investissements privés et institutionnels dans des projets d'infrastructure situés entièrement ou en partie au Canada qui génèrent des revenus et servent l'intérêt public. Elle dispose d'une expertise unique en matière de financement d'infrastructures et offre des services-conseils sur des projets transformationnels.

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 18:34 et diffusé par :