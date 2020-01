YPO annonce les six lauréats internationaux du prix Global Impact Award





NEW YORK, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la communauté mondiale de dirigeants regroupant plus de 28 000 chefs d'entreprise de 135 pays, YPO, a annoncé les six lauréats internationaux du prix Global Impact Award.

Le prix Global Impact de YPO est la plus haute distinction décernée aux membres de YPO qui reconnait leur impact au-delà de YPO et salue leur influence durable et mesurable en tant que chefs d'entreprise.

Un lauréat régional a été sélectionné pour chacune des 14 régions de YPO. Parmi ces 14 lauréats, six ont été nommés lauréats internationaux du prix GIA.

Le lauréat du prix Global Impact Award 2020 de YPO sera annoncé en direct sur la scène du YPO EDGE, le sommet annuel du leadership intellectuel de YPO qui se tiendra les 5 et 6 mars à San Diego, dans l'État de Californie, aux États-Unis.

« Grâce au développement de notre programme YPO Global Impact Award, nous reconnaissons l'influence extraordinaire que nos membres exercent sur notre communauté mondiale tout en saluant leurs incroyables parcours pour faire véritablement la différence à travers leurs efforts philanthropiques au sein des organisations qu'ils dirigent », a déclaré le directeur du programme YPO Global Impact Award et président de YPO 2018-2019.

Les six lauréats internationaux du prix Global Impact Award :

Rodrigo Baggio (Amérique latine)

Rodrigo Baggio est le fondateur et président de Recode, la première organisation à but non lucratif en Amérique latine à autonomiser les jeunes en situation de vulnérabilité sociale grâce à la technologie. Recode élabore et diffuse des formations entrepreneuriales ainsi que l'utilisation d'outils numériques pour aider les facilitateurs des communautés à faible revenu et leurs jeunes à réorienter leurs vies.

Yann Borgstedt (Europe)

Yann Borgstedt est le fondateur de Womanity, une fondation suisse qui combine la philanthropie de risque et l'investissement social pour accélérer l'égalité des genres moyennant des projets innovants. Womanity croit en un monde où les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et opportunités. Depuis 2005, l'oeuvre de Womanity a touché 27,6 millions de personnes.

Willy Foote (Nord-est des États-Unis)

Willy Foote est le fondateur et PDG de Root Capital, une organisation à but non lucratif qui investit dans la croissance des entreprises agricoles afin qu'elles puissent transformer les communautés rurales. Root Capital fournit aux petites entreprises en croissance d'Afrique, d'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est le capital et la formation dont elles ont besoin pour prospérer.

Sunil Lalvani (Moyen-Orient/Afrique du Nord)

Sunil Lalvani est le PDG et fondateur de Project Maji, une organisation qui fournit un accès durable à l'eau potable aux communautés rurales de l'Afrique subsaharienne grâce à la technologie du pompage solaire. Project Maji est en train de révolutionner le modèle des organisations à but non lucratif en fonctionnant comme une entreprise sociale plutôt qu'un organisme de bienfaisance classique.

Patricia Nzolantima (Afrique)

Patricia Nzolantima est la fondatrice et PDG de Bizzoly Holdings, une organisation qui aide les femmes à exploiter pleinement leur potentiel, à s'émanciper et à se servir de leur leadership pour apporter des changements positifs. Grâce à ces efforts, elle a également créé le Working Ladies WIA Hub, le premier accélérateur de femmes en République démocratique du Congo.

Buddy Teaster (Sud-est des États-Unis et Caraïbes)

Buddy Teaster est le PDG de Soles4Souls, une organisation qui transforme les chaussures et les vêtements en opportunités, et ce en les mettant à bon escient. De ce fait, elle fournit de l'aide, crée des emplois et permet aux individus de rompre le cercle de la pauvreté. Depuis 2006, Soles4Souls a évité le gaspillage de plus de 35 millions de paires de chaussures et 12 millions de vêtements en les redistribuant dans 127 pays et dans les 50 États américains.

À propos de YPO :

YPO est une communauté mondiale de dirigeants regroupant plus de 28 000 chefs d'entreprise de 135 différents pays qui sont portés par la conviction que le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Chacun de nos membres a connu à un jeune âge une importante réussite en tant que leader. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent au total 9 000 milliards de dollars américains de revenus annuels. Les membres de YPO s'inspirent et se soutiennent mutuellement en apprenant les uns des autres et en partageant des expériences exceptionnelles au sein d'une communauté inclusive fondée sur l'échange et la confiance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ?ypo.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 16:48 et diffusé par :