Sondage : 77 % des travailleurs au canada souhaitent connaître les derniers résultats financiers des entreprises





Près de la moitié des organisations communiquent leurs données budgétaires à leurs employés, selon une étude réalisée par Robert Half Management Resources

TORONTO, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Les entreprises devraient-elles ouvrir leurs livres aux employés? Une nouvelle étude réalisée par le cabinet mondial de recrutement en personnel Robert Half Management Resources révèle que 77 % des travailleurs au Canada souhaitent connaître les résultats financiers de leur organisation. Dans un sondage distinct, la majorité des directeurs financiers (88 %) ont affirmé que leur entreprise communiquait régulièrement ces données à au moins une partie du personnel; 48 % les divulguent à tous les travailleurs.

Même si les sociétés fermées ne sont pas tenues de divulguer leurs résultats financiers, 84 % des directeurs financiers de ces organisations ont affirmé que leurs résultats trimestriels et annuels sont divulgués à certains employés à tout le moins, ce qui représente une hausse par rapport au résultat de 53 % obtenu dans un sondage semblable réalisé en 2016.

La question suivante a été posée aux directeurs financiers : « Votre entreprise fournit-elle régulièrement aux employés ses derniers résultats financiers trimestriels et annuels? » Voici leurs réponses :

Oui, nous communiquons nos résultats financiers à tous les employés. 48 % Oui, nous communiquons nos résultats financiers à certains employés. 39 % Non, nous ne communiquons pas nos résultats financiers aux employés. 12 %

99 %*

* Le total des réponses n'est pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis

La question suivante a été posée aux employés : « Dans quelle mesure souhaitez-vous connaître les résultats financiers de l'entreprise pour laquelle vous travaillez? » Voici leurs réponses :

Très intéressés 38 % Assez intéressés 38 % Pas tellement

intéressés 16 % Pas du tout intéressés 8 %

100 %

« La transparence financière permet au personnel d'avoir une idée précise de la performance de l'entreprise et met en lumière les occasions de croissance potentielles pour les employés et pour l'entreprise elle-même, a déclaré David King, président de district principal pour Robert Half Management Resources. En établissant des liens entre le rendement organisationnel et les efforts déployés par les équipes, les dirigeants montrent aux employés dans quelle mesure leur apport a contribué aux résultats financiers, ce qui peut les aider à rester motivés. »

« Discutez régulièrement des objectifs de l'entreprise avec les employés et invitez-les à partager leurs idées si cela est approprié, a-t-il ajouté. Les professionnels sont attirés par les entreprises qui ajoutent foi aux opinions des employés et qui s'impliquent activement dans ce qui importe pour elles. Favoriser une bonne communication avec les employés concernant les objectifs de l'entreprise est donc un excellent moyen d'attirer et de retenir les travailleurs talentueux qui souhaitent se faire entendre. »

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été élaborés par Robert Half Management Resources et menés par une firme de sondage indépendante. Les résultats sont fondés sur des entrevues menées auprès de plus de 300 directeurs financiers au Canada responsables d'une entreprise d'au moins 20 employés et auprès de plus de 500 employés de bureau âgés d'au moins 18 ans au Canada.

