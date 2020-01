YPO annonce six lauréats mondiaux d'un prix Global Impact Award





NEW YORK, 28 janvier 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, YPO, la collectivité internationale vouée au leadership regroupant plus de 28 000 chefs de direction issus de 135 pays, annonce six lauréats mondiaux d'un prix Global Impact Award.

Le Global Impact Award de l'YPO est la plus haute distinction que l'YPO remet à ses membres en reconnaissance de leur portée à l'extérieur de l'YPO, célébrant l'apport à la fois durable et évolutif des chefs de la direction.

Une personne pour chacune des 14 régions de l'YPO a été choisie et remerciée et, de ces 14 lauréats, six ont été nommés « GIA global honorees ».

Le gagnant du prix Global Impact Award 2020 de l'YPO sera annoncé en direct sur scène lors de l'YPO EDGE, soit le sommet annuel de l'YPO sur le leadership éclairé qui se tient à San Diego, en Californie, aux États-Unis, les 5 et 6 mars.

« Avec l'expansion du programme Global Impact Award de l'YPO, nous reconnaissons l'apport extraordinaire qu'ont nos membres sur notre collectivité internationale et nous célébrons leur parcours incroyable afin de changer les choses par l'entremise des organisations et des initiatives philanthropiques qu'ils mènent », affirme Pascal Gerken, président du programme Global Impact Award de l'YPO et président 2018-2019 du conseil de l'YPO.

Six lauréats mondiaux reçoivent un prix Global Impact Award :

Rodrigo Baggio (Amérique latine)

Rodrigo Baggio est le fondateur et le président de Recode, le premier organisme à but non lucratif visant à autonomiser la jeunesse vulnérable sur le plan social à l'aide de la technologie en Amérique latine. Recode crée et diffuse de la formation sur l'entrepreneuriat et des outils numériques pour soutenir les animateurs dans les communautés à faible revenu et permettre aux jeunes de reprogrammer leurs vies.

Yann Borgstedt (Europe)

Yann Borgstedt est le fondateur de The Womanity Foundation, une fondation suisse à la croisée de la philanthropie de risque et de l'investissement social qui se consacre à l'accélération de l'équité des sexes par des projets innovants. Womanity croit en un monde où les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes occasions. Depuis 2005, l'oeuvre de Womanity a atteint 27,6 millions de personnes.

Willy Foote (Nord-Est des États-Unis)

Willy Foote est le fondateur et le chef de la direction de Root Capital, un organisme à but non lucratif qui investit dans la croissance d'entreprises agricoles afin qu'elles puissent transformer les communautés rurales. Root Capital fournit aux petites entreprises et aux entreprises en croissance de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est le capital et la formation dont elles ont besoin pour prospérer.

Sunil Lalvani (Moyen-Orient/Afrique du Nord)

Sunil Lalvani est le chef de la direction et le fondateur de Project Maji, qui procure un accès durable à l'eau potable aux communautés rurales de l'Afrique subsaharienne grâce à une technologie de pompage à énergie solaire. Project Maji bouleverse le modèle à but non lucratif en fonctionnant comme entreprise sociale et durable plutôt qu'une oeuvre de charité traditionnelle.

Patricia Nzolantima (Afrique)

Patricia Nzolantima est la fondatrice et la chef de la direction de Bizzoly Holdings, qui aide les femmes à se servir de leur plein potentiel, à s'émanciper et à utiliser leur leadership pour provoquer des changements positifs. En marge de cette oeuvre, elle a aussi créé le Working Ladies WIA Hub, le premier accélérateur féminin de la République démocratique du Congo.

Buddy Teaster (Sud-Est des États-Unis et Caraïbes)

Buddy Teaster est le chef de la direction de Soles4Souls, qui transforme souliers et vêtements en possibilités en les utilisant à bon escient. Ce faisant, l'organisme vient en aide à la population, crée des emplois et permet aux gens de rompre le cycle de la pauvreté. Depuis 2006, Soles4Souls a permis de sauver 35 millions de paires de chaussures et 12 millions d'articles vestimentaires de l'enfouissement pour les distribuer dans 127 pays et les 50 États américains.

À propos d'YPO :

YPO est une collectivité internationale vouée au leadership regroupant plus de 28 000 chefs de direction issus de 135 pays et mus par la conviction que le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Chacun de nos membres a connu un succès remarquable en tant que leader dès un jeune âge. Ensemble, ils dirigent des entreprises et des organisations dont les recettes annuelles de contribution s'élèvent à 9 mille milliards USD. Les membres de l'YPO sont une source d'inspiration et de soutien les uns pour les autres grâce à des formations dispensées par leurs pairs et à des expériences exceptionnelles qui ont lieu dans une communauté inclusive empreinte de confiance et où les échanges sont ouverts. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le ypo.org.

