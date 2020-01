Andersen Global annonce une collaboration avec Lipa Meir & Co.





Andersen Global a conclu un accord de collaboration avec Lipa Meir & Co., l'un des cabinets d'avocats les plus établis et les plus réputés d'Israël, élargissant ainsi la présence de l'organisation au Moyen-Orient.

Fondé en 1987 et dirigé par Alon Pomeranc, associé directeur du bureau, Lipa Meir & Co. compte plus de 80 professionnels du droit spécialisés dans une variété de services juridiques, notamment le droit des sociétés, les fusions et acquisitions, le règlement des litiges et des différends, le droit antitrust et la concurrence, la banque et la finance, l'énergie et les infrastructures, les marchés des capitaux et les titres, le financement de projets, les technologies et l'énergie propres, les soins de santé et les sciences de la vie, la haute technologie et la technologie, et l'immobilier. Le cabinet a également été régulièrement reconnu par les répertoires juridiques mondiaux, parmi lesquels Chambers and Partners, Legal 500, IFLR1000 et WTR.

« Lipa Meir & Co. s'étant engagé à fournir à tout instant des services juridiques de haut calibre, nous nous efforçons d'élargir constamment nos offres de services », a déclaré Alon Pomeranc. « Notre objectif est d'être un guichet unique pour nos clients, et cette opportunité de collaborer avec Andersen Global nous permet de le faire tout en offrant à nos clients les ressources d'une entreprise mondiale et en maintenant les normes professionnelles les plus élevées. »

« Lipa Meir bénéficie d'une réputation exceptionnelle en Israël et au Moyen-Orient, et Alon a une vision formidable pour le cabinet depuis qu'il en est devenu associé directeur », a déclaré Mark Vorsatz, président mondial d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Lui et son équipe fournissent aux clients les meilleures solutions de leurs catégories et donnent la priorité à l'intendance, l'indépendance et la transparence. En les combinant avec notre équipe existante en Israël, nous allons désormais bénéficier d'une présence redoutable sur ce marché. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui près de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 167 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

