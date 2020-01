Déclaration de Huawei concernant la décision du gouvernement du Royaume-Uni sur la 5G





MARKHAM, ON, Jan. 28, 2020 /CNW/ - Victor Zhang, vice-président de Huawei, a déclaré :

«?Huawei est rassuré par la confirmation du gouvernement britannique que nous pouvons continuer à travailler avec nos clients afin de poursuivre le déploiement de la 5G. Cette décision, fondée sur des preuves, permettra de mettre en place une infrastructure de télécommunications plus avancée, plus sûre et plus rentable, et adéquate pour le futur. Elle donne au Royaume-Uni l'accès à une technologie de pointe et assure un marché concurrentiel.

Nous fournissons une technologie de pointe aux opérateurs de télécommunications du Royaume-Uni depuis plus de 15 ans. Nous nous appuierons sur cette solide expérience pour aider nos clients à investir dans leurs réseaux 5G, stimuler la croissance économique et aider le Royaume-Uni à rester compétitif au niveau mondial.

Nous convenons qu'un marché des fournisseurs diversifié et une concurrence loyale sont essentiels pour la fiabilité et l'innovation des réseaux, ainsi que pour garantir aux consommateurs l'accès à la meilleure technologie possible. »

À propos de Huawei

Huawei est un prestataire international leader en infrastructures et appareils connectés de technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec des solutions intégrées à travers quatre domaines clés, les réseaux de télécommunications, l'informatique, les appareils connectés et les services sur le Cloud, nous nous engageons à offrir à chaque personne, foyer et entreprise l'accès à l'univers virtuel, pour un monde plus intelligent et entièrement connecté.

Notre portefeuille complet est composé de produits, solutions et services aussi compétitifs que sécurisés. Grâce à une collaboration ouverte avec un écosystème de partenaires, nous créons une valeur durable pour nos clients, travaillons à l'émancipation des individus, à l'enrichissement de la vie à la maison et inspirons l'innovation au sein des entreprises de toutes formes et tailles.

Chez Huawei, l'innovation est axée sur les besoins des clients. Nous réalisons de gros investissements en recherche fondamentale, en nous concentrant sur les avancées technologiques qui stimulent le monde. Nous comptons plus de 180?000 collaborateurs et opérons dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses collaborateurs.

