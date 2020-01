Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Lancement de l'appel de candidatures





QUÉBEC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre de la Sécurité publique suppléante, Mme Andrée Laforest, est heureuse d'annoncer l'ouverture de la période de mise en candidature pour les décorations et les citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours qui seront décernées, en octobre prochain, lors de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Chaque année, depuis 2017, le ministère de la Sécurité publique (MSP) souligne le dévouement et l'engagement des pompiers et pompières du Québec, qui assurent quotidiennement la sécurité de leurs concitoyens. À cette occasion, le gouvernement du Québec attribue des décorations et des citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours en plus d'honorer la mémoire de ceux et celles qui sont décédés en service. Les candidatures, recevables jusqu'au 20 mars 2020, doivent être soumises par une autorité compétente, dans le cas des décorations, ou par toute personne ou tout organisme, dans celui des citations.

Citation :

« Nos pompières et pompiers accomplissent un travail remarquable dans toutes les régions du Québec, peu importe la situation d'urgence à laquelle ils sont confrontés. En tant que premiers intervenants, ils assurent notre sécurité tout en faisant face à l'imprévisible. Voilà pourquoi ils méritent toute notre gratitude. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre de la Sécurité publique suppléante

Faits saillants :

Trois décorations et deux citations peuvent être décernées : la Croix de courage, la Médaille pour acte méritoire, la Médaille du sacrifice, la Citation d'honneur et la Citation de reconnaissance.

La Croix de courage honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention.

La Médaille pour acte méritoire est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel.

La Médaille du sacrifice rend honneur à la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé en service.

La Citation d'honneur rend hommage à une personne ou à un organisme qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.

La Citation de reconnaissance souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.

