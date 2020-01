Journée du développement économique féminin - Femmessor félicite le gouvernement du Québec pour cette mobilisation historique





MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Femmessor félicite l'initiative du gouvernement du Québec qui a réuni aujourd'hui une centaine de femmes d'affaires, d'entrepreneures et de dirigeantes afin de discuter de développement économique au féminin. Pas moins de quatre ministres ont pris part aux discussions; le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, la ministre responsable des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, et la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, ainsi que la députée de Châteauguay et Présidente de la Commission des relations avec les citoyens, madame MarieChantal Chassé.

« Cette mobilisation marque sans contredit l'histoire de l'entrepreneuriat féminin au Québec. Que quatre ministres et autant de femmes entrepreneures et actrices d'influence se rencontrent pour réfléchir aux meilleurs moyens de propulser encore davantage les entreprises à propriété féminine démontre la réelle volonté du gouvernement d'exploiter à son plein potentiel la plus importante réserve entrepreneuriale du Québec : les femmes » mentionne madame Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

Les femmes ont évolué de manière très favorable sur la scène entrepreneuriale du Québec au cours des dernières années, notamment grâce aux différentes initiatives mises en place pour les accompagner, dont Femmessor. Toutefois, les écarts qui persistent toujours se traduisent par une perte théorique de dizaines de milliers d'entreprises au Québec. « Nous saluons la détermination du gouvernement du Québec à vouloir s'attaquer, une bonne fois pour toutes, à l'écart qui sépare toujours les hommes et les femmes à titre de propriétaires et dirigeant(e)s d'entreprises et notamment, dans les secteurs stratégiques de l'économie » poursuit madame Guylaine Caux, présidente du conseil d'administration de Femmessor.

Lors de l'événement, l'expertise unique et le travail accompli par Femmessor dans les 17 régions du Québec ont fait l'objet d'une importante reconnaissance de la part du gouvernement et des partenaires de l'écosystème. Rappelons que depuis 2001, l'organisation a permis l'octroi de 27 M$ en financement au sein de plus de 1100 entreprises dirigées et détenues par des femmes et dont 78 % sont toujours en activité après 5 ans. Ces investissements ont généré plus de 150 M$ en retombées et ont permis de créer et de maintenir près de 5500 emplois. À travers le temps, les actions de Femmessor ont touché plus de 68?000 entrepreneures au Québec.

En unissant leurs forces, Femmessor, Investissement Québec et les autres partenaires de l'écosystème seront en mesure d'assurer un continuum de services complets aux entrepreneures et ce, à tous les stades de développement de leur entreprise. « Femmessor est à l'écoute des besoins spécifiques des entrepreneures. Nous prenons acte des importantes discussions qui ont eu lieu aujourd'hui et nous renouvelons notre engagement à collaborer avec tous les acteurs du milieu afin de propulser l'entrepreneuriat féminin vers les plus hauts sommets » mentionne madame Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

« Femmessor est reconnue mondialement et positionne le Québec à l'avant-garde des économies développées. Elle a permis à des milliers de femmes de construire des entreprises prospères, durables et dont la contribution économique est indéniable. Nous sommes une véritable pépinière d'entreprises à propriété féminine dont plusieurs connaîtront une croissance marquée au Québec et à l'international. Nous nous réjouissons de l'annonce faite aujourd'hui et de la reconnaissance du travail accompli par Femmessor depuis près de 25 ans » conclut madame Guylaine Caux, présidente du conseil d'administration de Femmessor.

À propos de Femmessor Québec

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25% des actions.

Pour plus d'information au sujet de Femmessor Québec

femmessor.com

SOURCE Femmessor

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 13:54 et diffusé par :