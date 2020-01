Objectway publie un rapport conjoint avec Compeer intitulé « The Wealth Management Firm of 2025 »





D'ici 2025, le scénario idéal serait de voir des entreprises plus évolutives, avec des marges en hausse et des gains d'efficacité dans l'ensemble de leurs front et back offices.

LONDRES, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, un chef de file du secteur de la gestion d'actifs et de patrimoine numériques, a annoncé aujourd'hui la publication du rapport « The Wealth Management Firm of 2025 » (La société de gestion du patrimoine en 2025).

Les travaux de recherche ont été menés en association avec Compeer UK, le célèbre fournisseur de services et d'informations de référence pour le secteur de la gestion de patrimoine, dans le cadre d'une série d'ateliers avec plus de 20 cadres supérieurs de gestionnaires de patrimoine et d'investissement de premier plan au Royaume-Uni.

L'objectif de cette initiative était de comprendre les principaux problèmes auxquels les entreprises sont actuellement confrontées, les améliorations nécessaires pour les rendre plus évolutives et la façon dont elles envisagent l'évolution de l'industrie au cours des cinq prochaines années.

Pour les sociétés de gestion de patrimoine, le coût des professionnels de front office est de loin la plus grande dépense, qui a affiché une augmentation constante de 5 % par an en moyenne. D'ici 2025, la journée ordinaire d'un professionnel du front office aura considérablement changée. Il passera plus de temps à établir des relations, utilisant davantage un appareil mobile pour accroître son efficacité pour accueillir les clients ou partager des informations à tout moment, partout.

L'engagement des clients sera largement stimulé par l'investisseur, utilisant la technologie pour réduire les coûts, tout en préservant la possibilité d'interagir ? en toute conformité.

La GRC mise en place par les entreprises pourrait être bien plus qu'une base de données regroupant des informations sur les clients. Si elle est entièrement intégrée aux outils frontaux et aux systèmes de back-office, elle peut évoluer pour devenir un système de gestion véritablement axé sur la clientèle couvrant l'accueil, la fidélisation et le suivi des clients.

Les coûts du back office ont augmenté de plus de 17 % entre 2013 et 2018. Il existe une demande massive pour l'automatisation incrémentée, qui non seulement aura des avantages en termes de réduction des coûts, mais encouragera également les clients à investir dans la société.

Enfin, le cloud, l'externalisation et l'intelligence artificielle feront l'objet d'une attention accrue dans un avenir proche. À condition qu'il reste bon marché et totalement sécurisé, les entreprises sont très ouvertes à l'utilisation du cloud. L'intelligence artificielle sera utilisée comme fonction d'assistance, éventuellement en utilisant l'apprentissage automatique pour améliorer les processus de back office ou en aidant le front office à sélectionner les investissements, et elle ne doit pas être envisagée pour remplacer les humains au sein de l'entreprise.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport complet.

