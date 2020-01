L'équipe de direction de Webinfinity accueille de nouveaux dirigeants de haut vol spécialisés dans les canaux de distribution et le marketing





HUNTINGTON, New York, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Webinfinity, leader dans l'application de solutions d'automatisation de l'engagement aux relations avec les partenaires, les employés et les clients, a annoncé aujourd'hui que Fred Portella et Greg Fredericks ont tous deux rejoint l'équipe de direction de Webinfinity. Fred Portella sera vice-président et directeur général pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et supervisera les activités de Webinfinity dans cette région, y compris les relations avec les clients existants. Greg Fredericks sera vice-président de la livraison de solutions et gérera les équipes de mise en oeuvre auprès des clients.

« Ils possèdent tous deux une grande expérience dans la distribution, le marketing et la gestion de programmes et seront de nouveaux atouts dans l'équipe de direction de Webinfinity », a déclaré James Hodgkinson, PDG de Webinfinity. « Ils constitueront une ressource formidable pour nos clients, tant dans la configuration initiale de l'expérience partenaire que dans la fourniture de conseils en vue d'optimiser l'engagement des partenaires. »

Basé à Genève, en Suisse, Fred Portella possède près de vingt ans d'expérience en stratégie de canal et développement de canaux de distribution acquise dans l'industrie des TIC, ainsi qu'une solide expertise des programmes et portails partenaires. Avant de rejoindre Webinfinity, il a occupé divers postes de direction dans la distribution, le marketing et les alliances stratégiques chez Iomega, EMC et Lenovo.

Greg Fredericks a passé plus de 25 ans à concevoir, développer et diriger des stratégies de marketing et de distribution efficaces dans des entreprises telles que Sony, Quantum et Impartner. Son champ d'expérience couvre notamment le conseil stratégique et l'accompagnement d'entreprises dans la définition et la livraison de plateformes et de programmes de gestion des relations avec les partenaires.

Les nominations de Fred Portella et de Greg Fredericks entrent en vigueur immédiatement.

À propos de Webinfinity

Webinfinity s'attache à renforcer l'engagement entre les fournisseurs et leurs partenaires, les fabricants et leur réseau de distribution, les entreprises et leurs employés ou clients. Le leadership de l'entreprise dans l'engagement numérique a abouti à un produit véritablement unique qui peut être configuré pour un nombre infini de cas d'utilisation, d'utilisateurs, de types de société et de tailles d'entreprise.

Son moteur d'automatisation de l'engagement connecte de manière intelligente et automatique les utilisateurs de l'entreprise aux ressources dont ils ont besoin pour accomplir des tâches spécifiques sans friction, sans barrières organisationnelles et sans silos dans le système. Pour plus d'informations, consultez webinfinity.com.

