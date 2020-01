Les demandes pour les Bourses d'études en journalisme William Southam pour l'année 2020-2021 sont maintenant acceptées





Les demandes pour les Bourses d'études en journalisme William Southam pour l'année 2020-2021 sont maintenant acceptées. Pour obtenir plus d'informations et pour soumettre votre demande en ligne, visitez le http://www.masseycollege.ca/fellowships-and-programs/journalism-fellows/ - date limite 20 mars 2020.



Les Bourses d'études en journalisme William Southam sont offertes à des journalistes canadien(ne)s exceptionnel(le)s en milieu de carrière qui sont choisi(e)s pour passer huit mois au Collège Massey à l'Université de Toronto. L'objectif de ce programme de bourses est de permettre à des personnes qualifiées travaillant dans le domaine du journalisme de se perfectionner en leur offrant l'occasion d'élargir leurs horizons en étudiant dans un cadre universitaire.

Chaque année, les Bourses d'études en journalisme William Southam sont décernées à quatre lauréat(e)s. Elles sont valables pour la durée de l'année universitaire, soit de septembre à mai, à l'Université de Toronto. Les bourses offertes sont les suivantes : la bourse St. Clair Balfour, la bourse Webster/McConnell, la bourse CBC/Radio-Canada, et la bourse McLaughlin Centre pour les journalistes oeuvrant dans le domaine des sciences, médecine et sciences de la santé au cours des cinq dernières années. Les candidates et candidates sont priés d'indiquer leur intérêt pour la bourse McLaughlin dans leur lettre de demande, le cas échéant.

Les boursiers(ères) sont choisis par un comité nommé par le Président de l'université et la Directrice principale du Collège Massey qui évalue leurs compétences professionnelles et leur potentiel pour un avenir prometteur en tant que journalistes intègres et responsables.

Les candidat(e)s doivent être journalistes ou rédacteurs(trices) avec au moins cinq ans d'expérience et travailler à temps plein pour un journal canadien, un service de nouvelles canadien, une chaîne de radio ou de télévision canadienne ou une revue canadienne. Les journalistes pigistes ayant travaillé de façon régulière dans les médias canadiens pendant au moins cinq ans peuvent aussi soumettre une demande.

Les boursiers(ères) peuvent s'inscrire aux cours universitaires de premier, deuxième ou troisième cycle de leur choix et ont accès à tous les services de l'université. Il n'existe aucun pré-requis scolaire pour obtenir une bourse, mais les boursiers(ères) ne reçoivent cependant pas de crédit universitaire ou de diplôme pour le travail accompli pendant l'année d'étude.

En plus du programme d'étude, les boursiers(ères) se rencontrent régulièrement lors de séminaires informels pour discuter de l'actualité et de questions contemporaines avec des personnalités de divers milieux professionnels.

Pour bénéficier au maximum du programme, les candidat(e)s acceptent de ne se livrer à aucune activité professionnelle, y compris des reportages écrits, radiodiffusés ou télédiffusés, pendant la durée de l'année académique. Pendant l'année académique, les congés et vacances des boursiers(ères) sont limités aux périodes de vacances du calendrier universitaire. Les boursiers(ères) sont considérés comme auditeurs et auditrices libres à l'Université de Toronto et ont accès aux mêmes privilèges que les membres « Senior » du Collège Massey. Les boursiers sont invités à créer un reportage dans le médium de leur choix qui reflète la vie intellectuelle du Collège Massey. Les boursiers devront publier leur reportage sur le site du Collège Massey.

Les Bourses d'études en journalisme William Southam couvrent : (1) pendant les huit mois de l'année universitaire, les deux tiers du salaire annuel brut au moment de la sélection, jusqu'à un maximum de 4 900 $ par mois, soit un tarif équivalent à 58 800 $ brut par année. Le premier versement mensuel sera reçu à la fin du mois de septembre et le dernier versement mensuel sera reçu à la fin du mois d'avril ; (2) tous les frais universitaires ; (3) les frais de déplacement du boursier ou de la boursière et de sa famille jusqu'à un montant pouvant égaler le coût d'un billet d'avion pour un aller-retour à Toronto en classe économique ; et (4) les frais de voyage pour les voyages organisés dans le cadre du programme.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Emily Mockler

Collège Massey

4 Devonshire Place, Toronto ON M5S 2E1

emockler@masseycollege.ca

