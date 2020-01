Invitation aux médias - Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain. - La collection Jacques et Natasha Gelman - Mercredi 12 février 2020, 10 h





GRAND HALL DU PAVILLON PIERRE LASSONDE

MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

179, GRANDE ALLÉE OUEST, QUÉBEC (QUÉBEC) G1R 2H1

« L'Art de Frida Kahlo est un ruban autour d'une bombe. »

- André Breton

QUÉBEC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - ENTREZ DANS L'UNIVERS FASCINANT DE FRIDA KAHLO ET DE DIEGO RIVERA, DEUX FIGURES DE PROUE DE L'ART MEXICAIN, MONDIALEMENT CONNUS POUR LEUR HISTOIRE D'AMOUR PASSIONNÉE, LEUR ENGAGEMENT ET LEUR CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À L'ART MODERNE.

Sans aucun doute l'événement culturel de la rentrée à Québec, cette exposition internationale majeure permettra aux visiteurs de découvrir un corpus d'une trentaine d'oeuvres mythiques de Kahlo et de Rivera, ainsi que des toiles d'autres artistes modernes mexicains.

Au total, plus de 150 éléments seront présentés, incluant des pièces remarquables de María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros et Rufino Tamayo, et 85 photographies - dont une superbe sélection d'oeuvres de Manuel et Lola Álvarez Bravo, un couple de photographes latino-américains parmi les plus importants du 20e siècle.

Le MNBAQ est fier de s'inscrire dans le parcours prestigieux de cette exposition, qui a connu un énorme succès ces dernières années, notamment en Europe, en Australie et aux États-Unis. Un rendez-vous avec deux monstres sacrés de l'art moderne et leurs contemporains pour apprécier toute la richesse de la culture mexicaine du 20e siècle.

L'exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain. La collection Jacques et Natasha Gelman est présentée par La Capitale, Assurance et services financiers, du 13 février au 18 mai 2020. Elle est organisée par la Vergel Foundation et MondoMostre en collaboration avec l'Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) du Mexique.

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

