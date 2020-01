Daniel Caesar, Lennon Stella, The Glorious Sons et Tory Lanez offriront une prestation lors des prix JUNO 2020





L'artiste Jann Arden, intronisée au Panthéon de la musique canadienne, et l'animatrice Alessia Cara feront également un numéro sur scène

Les billets pour la 49e édition annuelle des prix JUNO, qui aura lieu le 15 mars, seront en vente en ligne sur le site ticketmaster.ca

TORONTO, le 28 janv. 2020 /CNW/ - L'académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et CBC ont annoncé aujourd'hui la première vague d'artistes invités sur scène lors des prix JUNO 2020. L'artiste R&B Daniel Caesar , le groupe rock The Glorious Sons , la chanteuse émergente pop Lennon Stella et l'important artiste hip-hop Tory Lanez prendront la scène à l'occasion de la soirée la plus importante de l'industrie de la musique au Canada. La 49e édition annuelle des prix JUNO sera diffusée en direct du SaskTel Centre, à Saskatoon, en Saskatchewan, le dimanche 15 mars à 20 h HE, partout au pays sur les chaînes CBC, CBC Gem, CBC Radio One et CBC Music, et l'application CBC Listen. Les auditeurs à l'extérieur du pays pourront également regarder la cérémonie, qui sera diffusée en continu sur cbcmusic.ca/junos .

Daniel Caesar, en nomination pour le prix Enregistrement R&B/soul de l'année, prendra part à ce spectacle rempli de talents d'ici émergents et établis.

L'artiste pop canadienne Lennon Stella montera aussi sur scène. Elle est nommée pour la première fois cette année pour les prix Single de l'année et Révélation de l'année (commandités par FACTOR, le gouvernement du Canada et les Radiodiffuseurs privés du Canada).

En lice pour le prix Album rock de l'année, le groupe The Glorious Sons, déjà récipiendaire d'un prix JUNO, transportera sa musique rock éclectique sur scène. La liste de cette année se termine avec le rappeur Tory Lanez, deux fois gagnant d'un prix JUNO, qui est nommé pour cinq prix, incluant le JUNO du Choix du public (présenté par TD), Artiste de l'année, Enregistrement rap de l'année et deux mise nomination dans la catégorie Enregistrement R&B/soul de l'année.

Jann Arden, intronisée cette année au Panthéon de la musique canadienne et récipiendaire de huit prix JUNO, sera également sur scène aux côtés d'Alessia Cara, récemment annoncée comme animatrice et en lice pour non moins que six prix.

