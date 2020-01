Bus.com devient transporteur officiel en autocar du Cirque du Soleil, à travers le Canada et les États Unis





MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Bus.com, chef de file nord-américain en transport de groupes, commence l'année 2020 en devenant le partenaire officiel de services d'autocars pour les tournées du Cirque du Soleil au Canada et aux États-Unis. Suite à l'annonce de ce partenariat qui est le plus important et le plus prestigieux à ce jour, l'entreprise est en bonne position pour poursuivre sa croissance.

Ce partenariat permettra aux deux entreprises de renforcer leur relation logistique afin de répondre aux besoins complexes de déplacement des artistes et des équipes des tournées du Cirque du Soleil partout à travers le Canada et les États Unis. Ensemble, les partenaires collaboreront aux tournées de spectacles sous le Grand Chapiteau et dans les arénas de plus de 100 villes à travers ce vaste territoire.

La relation entre le Cirque du Soleil et Bus.com est née en 2019 quand Bus.com a reçu le mandat de gérer le transport pour deux représentations à San Jose et à San Diego. « Dès le début de notre relation, Bus.com a contribué à atténuer l'un des plus importants défis que nous rencontrons lors de l'organisation des spectacles en tournée: trouver un transporteur fiable pour amener nos artistes et l'équipe de tournage à travers les principaux marchés d'Amérique du Nord. Leur dévouement et leur engagement à établir une véritable relation d'affaires ont fait de bus.com le partenaire idéal », Stéphanie Gaudette, directrice générale, Spectacles de tournée du Cirque du Soleil.

Au cours des quatre dernières années, Bus.com est devenue le partenaire de choix pour des entreprises et des événements importants cherchant à déplacer de grands groupes tout en respectant l'environnement.

« Notre objectif a toujours été de consolider l'industrie en fournissant aux organismes des domaines du sport, de l'éducation, des congrès, du spirituel et de l'organisation de voyage un point de contact unique pour tous leurs besoins en matière de transport, peu importe la région et le type d'autobus », explique Ash Molaei, vice-président, Partenariats. « Grâce à ce partenariat, Bus.com est fière de s'aligner avec l'un des plus grands producteurs d'événements au monde. »

Le mélange unique d'expertise en transport et en technologie de Bus.com permet d'agir comme point de contact unique pour le Cirque du Soleil à travers l'ensemble de leurs spectacles de tournée au Canada et aux États Unis. Cela s'est avéré être un point fort et un catalyseur clé pour la poursuite de la relation en 2020.

