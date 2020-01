B2Broker consolide sa position de fournisseur de liquidités PoP sur la plateforme dxTrade de Devexperts





B2Broker, le fournisseur de premier plan de solutions de liquidités et de technologies destinées au secteur des monnaies cryptographiques et des opérations de change, a signé un contrat d'octroi de licence avec Devexperts, un concepteur de logiciels financiers, portant sur leur plateforme dxTrade. dxTrade est une solution de négociation multi-actifs destinée aux courtiers qui, contrairement à d'autres plateformes de négociation de gré à gré existantes, prend en charge l'intégralité des actifs. Cette particularité permettra à B2Broker de devenir le principal fournisseur de liquidités « Prime of Prime » (PoP) du secteur.

L'actuel ensemble de plateformes de négociation de B2Broker comprend OneZero Hub, PrimeXM xCore, diverses plateformes de négociation MT4 et MT5, ainsi que B2Trader (la propre plateforme de la société proposant un moteur de mise en correspondance). L'ajout de dxTrade permettra aux clients d'accéder rapidement et en toute simplicité à l'une des réserves de liquidités les plus importantes du secteur en termes d'actions/titres, fonds négociés en bourse, contrats pour différences, contrats à terme, options vanilles, transactions portant sur les matières premières et les métaux, opérations de change, contrats à terme en cryptomonnaie, transactions au comptant en cryptomonnaie, contrats pour différences en cryptomonnaie et obligations.

La société, qui a récemment renforcé son offre de liquidités CFD en cryptomonnaie, en portant à 100 le nombre de paires disponibles grâce à l'ajout de 61 nouvelles cryptopaires, est reconnue comme l'un des plus importants fournisseurs de liquidités du secteur. Elle propose en effet le niveau d'assistance le plus efficace dans le cadre des négociations 24 h sur 24 et 7 j sur 7, et ce, en anglais, russe, mandarin, cantonais et chinois simplifié, arabe, espagnol, hindi, italien, ourdou, farsi, pachto, hébreux et turc.

B2Broker a récemment mené à bien son intégration à la plateforme dxTrade pour répartir les liquidités entre les courtiers qui l'utilisent déjà et pour les mettre à la disposition des courtiers nouvellement établis ou en phase d'expansion. Ils auront désormais la possibilité de se connecter à l'une des plus volumineuses réserves de liquidités du secteur en une minute à peine, en utilisant FIX API ou en se connectant directement à dxTrade.

B2Broker a également intégré B2Core à dxTrade. B2Core, le nouveau nom de Trader's Room, est une solution de courtage fonctionnelle et prête à l'emploi destinée aux maisons de courtage, qui permet aux clients d'authentifier et d'enregistrer des clients et de procéder à des opérations telles qu'approuver et envoyer des paiements, effectuer des retraits et des dépôts, ouvrir des comptes, etc. Les entreprises qui utilisent la plateforme dxTrade peuvent se connecter rapidement à B2Core avant de lancer leur propre activité de courtage.

Enfin, le portail de paiement en cryptomonnaie de la société, B2BinPay, a également été intégré à dxTrade, donnant la possibilité aux clients d'envoyer, de recevoir, d'enregistrer, d'échanger et d'accepter des paiements en cryptomonnaie en ligne, de façon sécurisée et rentable.

Le fondateur et PDG de B2Broker, Arthur Azizov, a affirmé : « Notre objectif de devenir un fournisseur international de liquidités "Prime of Prime" a été atteint grâce à notre version personnalisée de dxTrade, qui, associée à nos technologies et à notre important volume de liquidités, a rendu notre offre inégalée et inégalable dans le secteur. »

Et Evgeny Sorokin, le vice-président directeur du département d'ingénierie logicielle de Devexperts, d'ajouter : « Nous sommes heureux que B2Broker ait choisi notre plateforme modulable de négociation multi-actifs. dxTrade peut être configurée pour servir différents clients sur différents marchés et je suis certain que notre technologie aidera B2Broker dans le cadre de son expansion. »

À propos de B2Broker

B2Broker est un fournisseur de solutions de liquidités et de technologies destinées au secteur des monnaies cryptographiques et des opérations de change. L'entreprise est spécialisée dans la sphère des services et des produits B2B, servant un vaste éventail de clients, dont d'importants courtiers agréés, bourses de cryptomonnaies, courtiers en cryptomonnaies, courtiers sur le marché des changes, fonds d'investissement et fonds de placement de cryptomonnaies et gestionnaires professionnels.

La base avancée de solutions techniques prêtes à l'emploi de B2Broker permet aux courtiers de gagner du temps et de l'argent dans le cadre de projets d'infrastructure chronophages, et de se concentrer sur l'expansion de leur clientèle tout en accroissant leurs revenus.

À propos de Devexperts

Devexperts est une société spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure destinées au secteur des marchés de capitaux. Parmi ses clients figurent des maisons de courtage de détail et institutionnelles, des bourses ainsi que des sociétés de gestion de patrimoine. C'est Devexperts qui a conçu la plateforme Thinkorswim et de nombreuses autres applications financières fiables reconnues, dont les technologies sont utilisées chaque jour par des millions de traders. Les services proposés par Devexperts comprennent les flux de données de marché à faible latence, la visualisation de données en RA/RV, les assistants numériques intelligents, l'apprentissage profond et l'analyse de marché.

