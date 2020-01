Anthony T. (Tony) Hurst nommé président de Lowe's Canada





BOUCHERVILLE, QC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) a annoncé aujourd'hui qu'Anthony T. (Tony) Hurst a été nommé président de Lowe's Canada. Il entrera en fonction après l'obtention de son permis de travail, qui est prévue en février. M. Hurst relèvera de Marvin Ellison, président et chef de la direction de Lowe's Companies, Inc., et travaillera à Boucherville, au Québec. Jusqu'à récemment, M. Hurst occupait le poste de vice-président principal, Stratégie et transformation d'entreprise de Lowe's. Il a également oeuvré à titre de président divisionnaire pour la région Ouest des États-Unis. Tony Cioffi continuera d'agir à titre de président par intérim de Lowe's Canada jusqu'à la fin de la période de transition, après quoi il assumera à nouveau ses fonctions de chef des Finances et dirigera les groupes Marchands affiliés, Immobilier et Dick's Lumber.

« Fort de plus de 25 années d'expérience dans les secteurs du commerce de détail et de la rénovation résidentielle, Tony Hurst est un leader compétent et efficace qui travaillait déjà en étroite collaboration avec l'équipe de direction canadienne dans le cadre de ses fonctions précédentes », a déclaré Marvin Ellison, président et chef de la direction de Lowe's Companies, Inc. « Nous demeurons confiants dans le potentiel à long terme de nos opérations canadiennes, et je sais que Tony est la bonne personne pour diriger Lowe's Canada vers un nouveau chapitre enlevant pour nos clients et nos associés d'un bout à l'autre du Canada. »

Avant de se joindre à Lowe's Companies, Inc., M. Hurst a occupé des rôles de direction au sein de J.C. Penney Co., notamment celui de vice-président principal, Magasins et Opérations. À ce titre, il était responsable de tous les aspects des opérations des magasins, de la protection des actifs, des services à domicile et du service à la clientèle. Il avait auparavant rempli les fonctions de chef de la mise en marché principal, Décoration. Avant son mandat au sein de J.C. Penney, M. Hurst était vice?président régional pour Home Depot Inc., où la région sous sa responsabilité a enregistré le plus important volume de ventes aux États?Unis.

Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert près de 600 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et Ace. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

À propos de Lowe's

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés.

SOURCE Lowe's Canada

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 11:15 et diffusé par :