BFS Canada embauche des experts chevronnés de l'industrie pour élargir son expérience en développement des affaires et son expertise mondiale





Bibby Financial Services Canada, un important fournisseur de solutions de financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé que Himanshu Rateja, Angelo Ghaleb et Kyle Wilson ont rejoint leur équipe de direction des ventes en tant que vice-présidents du développement des affaires. Rateja et Wilson se joignent au bureau de BFS Canada à Mississauga, et Ghaleb se joint au bureau de Montréal de l'entreprise.

«C'est une période passionnante d'expansion et de croissance pour notre entreprise», a déclaré James Poston, vice-président exécutif et directeur national des ventes chez BFS. "Nous sommes ravis d'avoir Himanshu, Angelo et Kyle avec l'expérience de notre côté. Il est de notre plus haute priorité de rechercher des talents avec une expertise diversifiée pour se concentrer sur la construction de relations solides avec nos partenaires et clients.

Rateja a passé quatre ans en tant que gestionnaire des services à la clientèle au sein de l'équipe de HSBC Global Trade Recevable Finance à Toronto. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président adjoint de HDFC Bank à New Delhi, en Inde.

Ghaleb rejoint notre équipe avec une carrière de 10 ans dans le secteur bancaire, travaillant spécifiquement dans le risque, la souscription et le développement commercial. Avant de se joindre à BFS, il était directeur du développement des affaires à B2B Banque au Québec, travaillant à développer et à distribuer des produits de financement hypothécaire.

Wilson apporte plus de 10 ans d'expérience dans le financement des petites et moyennes entreprises à son nouveau poste chez BFS. Il occupait auparavant un poste de gestionnaire de compte principal chez BDC, travaillant à développer des occasions d'affaires en financement et en consultation.

«Rateja, Ghaleb et Wilson sont responsables de servir et de bâtir notre réseau de référence canadien existant et de fournir un accès à des solutions de capital à nos partenaires», a déclaré Poston. «Chacun d'eux correspond à notre stratégie d'expansion consistant à n'ajouter que des experts qui illustrent le dynamisme et la passion de l'équipe de BFS Canada pour réussir. Les nouveaux membres de notre équipe ont pris le départ et ont déjà proposé plusieurs opportunités de développement commercial. 2020 est une année passionnante. »

À propos de Bibby Financial Services:

Bibby Financial Services est l'un des principaux partenaires indépendants des services financiers de plus de 10 400 entreprises dans le monde, avec une capacité de financement dépassant 1,25 milliard de dollars dans 14 pays. BFS fournit des solutions de financement rapides et flexibles pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer sur les marchés nationaux et internationaux. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.bibbyusa.com/ou www.bibbycanada.ca.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 11:05 et diffusé par :