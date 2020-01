Les Canadiens invités à s'exprimer au sujet de la programmation de Radio-Canada : période de consultation prolongée

B2Broker, le fournisseur de premier plan de solutions de liquidités et de technologies destinées au secteur des monnaies cryptographiques et des opérations de change, a signé un contrat d'octroi de licence avec Devexperts, un concepteur de logiciels...

Bell Cause pour la cause annonce aujourd'hui la remise d'un don de 225 000 $ à la Fondation de ma vie pour le réaménagement de cinq services en psychiatrie dans trois hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le don de Bell, en plus de l'investissement de...