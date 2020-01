Journée annuelle des chefs de poste consulaire 2020





QUÉBEC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, accueille aujourd'hui les chefs de poste de carrière et les membres du corps consulaire honoraire. Elle leur fera part des atouts du Québec, notamment sa qualité de vie exceptionnelle, ses ressources naturelles, ses attraits touristiques, son énergie verte et renouvelable ainsi que ses pôles d'excellence innovant dans de nombreux secteurs.

Les chefs participeront à plusieurs conférences et échanges concernant les relations du Québec à l'étranger, entre autres dans les secteurs de l'économie et de l'innovation. À cette occasion, plusieurs ministres viendront également enrichir les échanges.

Cet événement se conclura demain lors d'une tournée dans la région de la Chaudière-Appalaches où les chefs de poste seront accueillis par la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, et l'adjoint parlementaire du premier ministre et de la ministre du Tourisme et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, pour une visite des entreprises et des institutions beauceronnes se démarquant sur le marché international.

Citation :

« La journée des chefs de poste consulaire est une occasion de partager les ambitions et la vision du gouvernement à l'étranger, en échangeant avec les représentants notamment sur notre virage économique. Leur apport et leur présence en sol québécois sont inestimables, ils jouent un rôle essentiel dans l'essor économique et la croissance du Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

La journée des chefs de poste consulaire est un moment privilégié pour plus de 50 représentants d'autant de pays, de rencontrer plusieurs décideurs et gens d'affaires québécois afin de discuter des priorités du Québec à l'étranger et de sensibiliser les représentants aux possibilités économiques, technologiques et culturelles offertes ici.



Le statut, les privilèges et l'immunité du corps consulaire sont régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963). Le rôle de chacun est de représenter les intérêts de leur ambassade ou haut-commissariat et plus particulièrement, de favoriser dans les régions les relations liées au commerce, à l'investissement, à la culture et à d'autres domaines.

Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie a lancé en novembre la Vision internationale du Québec : Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde, qui complète et approfondit la Politique internationale du Québec et ouvre la voie à un plan d'action qui sera dévoilé en 2020 afin de déployer une stratégie de développement des marchés étrangers.

