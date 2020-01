Invitation aux médias - Annonce des projets retenus dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions





SAINT-JÉRÔME, QC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin, la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte ainsi que le député de Blainville, M. Mario Laframboise, invitent les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 29 janvier prochain.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et coprésident du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Bruno Laroche.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mercredi 29 janvier 2020

Heure : 11 h

Lieu : Best Western de Saint-Jérôme Salle Saint-Antoine 420, boulevard Monseigneur-Dubois Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3L8

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 11:00 et diffusé par :