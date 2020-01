Franklin Templeton Canada annonce des réductions de frais de gestion pour certains fonds





TORONTO, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui des réductions de frais de gestion et de frais d'administration ou des changements à l'exonération de frais de gestion pour certaines séries de 22 fonds, afin d'offrir aux Canadiens une gestion active de placements à coût moindre.

« Nous sommes fermement résolus à fournir aux Canadiens des solutions de placement de qualité supérieure à des frais concurrentiels afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada.

Les détails de ces changements, y compris leurs dates d'entrée en vigueur, sont fournis dans le tableau ci-après :

1. Actifs investissables de 200 000 $ CA à 2,5 M$ CA. 2. Actifs investissables de 2,5 M$ CA à 5 M$ CA. 3. Actifs investissables supérieurs à 5 M$ CA. 4. En ce qui concerne les séries F, à compter du 1er février 2020, la réduction de l'exonération des frais de gestion à -0,10 % sera contrebalancée par la réduction des frais d'administration à 0,15 %, de sorte que le total des frais demeurera à 1,05 %. 5. En ce qui concerne les séries F, à compter du 1er février 2020, la suppression de l'exonération des frais de gestion sera contrebalancée par la réduction des frais de gestion à 0,90 % et des frais d'administration à 0,15 %, de sorte que le total des frais demeurera à 1,05 %.

Fusions de séries

À compter du 1er février 2020, les investisseurs dans les fonds communs de placement ci-après auront maintenant accès aux frais les moins élevés des séries A, F et T; il n'y aura plus de transferts automatiques dans les séries suivantes :

Les séries PA, PF et PT seront fermées aux nouveaux investisseurs à compter du 1er février 2020; elles seront fermées aux nouveaux placements par les investisseurs existants à compter du 24 avril 2020.

Les séries PA, PF et PT seront fusionnées aux séries A, F et T respectivement après la fermeture des bureaux le 24 avril 2020. Il n'y a aucune incidence fiscale étant donné que les fusions sont effectuées avec report de l'impôt.

Après la fusion, les investisseurs continueront d'avoir droit à une tarification préférentielle pour les séries A, F et T.

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible au 1 800 387-0830 ou à service@franklintempleton.ca.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. [NYSE :BEN], une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 décembre 2019, son actif géré s'élevait à plus de 698 G$ US (plus de 906 G$ CA). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

