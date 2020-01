YUL cause pour la cause





MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Pour la première fois, le logo de Bell Cause pour la cause est affiché sur la façade de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

Cette initiative vise à offrir une grande visibilité à la cause de la santé mentale et ADM Aéroports de Montréal espère ainsi mobiliser et sensibiliser la communauté autour de celle-ci.

« La santé mentale est une facette du bien-être des individus souvent moins considérée, mais qui mérite toute notre attention. Lorsque la possibilité de s'impliquer à cette cause nous a été présentée, nous y avons vu un petit geste qui aidera à soutenir cette importante campagne. », a mentionné Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal.

« Nous remercions ADM Aéroports de Montréal d'avoir posé un geste qui soutient la santé mentale canadienne grâce à cette reconnaissance créative et de haut niveau de la campagne Bell Cause pour la cause, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Le thème de la campagne cette année est En santé mentale, tous les gestes comptent, et nous espérons que tous les voyageurs qui passeront par l'Aéroport international Montréal-Trudeau seront inspirés à entreprendre leurs propres actions afin de créer un changement positif pour les personnes atteintes de maladie mentale. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 29 janvier

ADM Aéroport de Montréal se joint à Bell pour inviter l'ensemble de la population à prendre part à la conversation sur la santé mentale durant cette journée. Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune de ces communications réalisées le 29 janvier, et cela, sans que les participants n'aient à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie :

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause.

Facebook Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause.

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanada.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 09:30 et diffusé par :