Adecco, la plus grande entreprise de recrutement au monde, choisit beqom pour améliorer son processus de gestion des rémunérations





beqom, fournisseur de logiciel de gestion de la rémunération cloud, a annoncé aujourd'hui que The Adecco Group, le plus grand fournisseur de solution en ressources humaines et d'intérim au monde et société classée dans la liste Fortune Global 500 a sélectionné la solution de beqom pour gérer ses processus de révision salariale et de rémunération des primes, en s'intégrant directement au paysage SIHR (Système d'information ressources humaines) d'Adecco.

« Après avoir étudié le marché, nous avons constaté que beqom était clairement la meilleure solution pour automatiser nos processus de rémunération globale », explique Audrey Vissac, directrice de la rémunération et des avantages sociaux de The Adecco Group, France. « Nous sommes convaincus que beqom nous permettra de rester fidèles à notre vision selon laquelle les gens doivent être inspirés, motivés et préparés pour embrasser l'avenir du travail, en commençant par nos propres employés. »

beqom sera d'abord utilisé par 9 000 collaborateurs en France.

Avec plus de 5 200 succursales dans plus de 60 pays et territoires à travers le monde, The Adecco Group offre une grande variété de services dont l'intérim, le placement permanent, la reconversion professionnelle, la requalification et le développement des compétences, l'externalisation et le consulting.

« En confiant à beqom la gestion de ses processus de révision salariale et de rémunération variable, Adecco deviendra non seulement plus efficace, mais aura également les moyens d'impliquer et de motiver ses employés en garantissant équité, transparence et communication pour tout ce qui concerne la rémunération », affirme Emmanuel Frenck, responsable beqom pour la région EMEA Sud.

beqom gère la rémunération de nombreuses sociétés de tous les secteurs, notamment PepsiCo, Capgemini, Daimler, BNP Paribas et Total.

