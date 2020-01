AACSB annonce sa promotion 2020 de dirigeants influents





Le cinquième concours annuel « Dirigeants influents » reconnaît 25 diplômés exceptionnels d'écoles de commerce

TAMPA, Floride, 28 janvier 2020 /CNW/ - AACSB International (AACSB) - la plus grande alliance d'écoles de commerce au monde - a annoncé aujourd'hui sa promotion 2020 de dirigeants influents, un groupe de 25 anciens étudiants d'écoles de commerce dont le travail sert de source d'inspiration et de modèle à la prochaine génération de dirigeants d'entreprises.

Le défi « Dirigeants influents », une initiative annuelle, récompense les éminents diplômés des écoles homologuées par l'AACSB. Parmi les lauréats de cette année figurent un maire, un inventeur, un universitaire et un expert des marques, un choix qui illustre la variété des parcours professionnels générés par l'enseignement des affaires.

« Nous nous sentons privilégiés de relayer fortement les histoires des diplômés des écoles de commerce qui mettent leurs talents au service du bien dans le monde », a déclaré Tom Robinson, président et chef de la direction de l'AACSB. « Les lauréats du prix Dirigeants influents 2020, bien préparés par les écoles de commerce homologuées par l'AACSB, dirigent leurs entreprises et leurs communautés avec enthousiasme et implication. Leurs réussites et l'inspiration qu'ils apportent aux futurs dirigeants d'entreprises doivent être célébrées, et l'AACSB est heureuse de reconnaître les talents de chaque lauréat. »

Le défi « Dirigeants influents », qui en est à sa cinquième édition, a récompensé plus de 200 diplômés d'écoles de commerce pour avoir créé un impact durable dans les affaires et la société. Tous les lauréats ont obtenu un diplôme de premier, deuxième ou troisième cycle de l'une des 850 écoles de commerce homologuées par l'AACSB à l'échelle mondiale.

Chaque dirigeant influent était nommé par l'établissement où il/elle a étudié. À l'aide d'histoires intéressantes et inspirantes, les écoles de commerce ont montré comment les lauréats dirigent et innovent au sein de leur secteur, apportent leur contribution à leur communauté et inspirent les futurs chefs d'entreprise. La promotion de cette année représente les écoles de commerce homologuées par l'AACSB dans 13 pays, et les lauréats ont exercé une influence dans plus d'une dizaine de secteurs, notamment la technologie, les médias, l'hôtellerie et les soins de santé. Les histoires uniques de chaque lauréat, et la façon dont ils créent une répercussion importante et durable dans le monde, peuvent être consultées sur aacsb.edu/influential-leaders.

Fondée en 1916, AACSB International (AACSB) est la plus grande alliance d'écoles de commerce au monde. Elle met en relation les enseignants, les apprenants et les entreprises pour créer la prochaine génération de grands dirigeants. Présente dans plus de 100 pays et territoires du globe, l'AACSB encourage l'engagement, accélère l'innovation et augmente la répercussion des écoles de commerce. Vous en saurez plus sur la façon dont l'AACSB transforme l'enseignement des affaires au bénéfice d'une société meilleure en cliquant sur aacsb.edu.

