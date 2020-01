Trois employés de Sodexo remportent un prix national pour la lutte contre la faim





BURLINGTON, Ontario, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trois bénévoles exceptionnels d'Ottawa, du Nord du Manitoba et de Sherbrooke ont reçu le prix Héros de tous les jours de la Fondation Stop Hunger de Sodexo Canada. Le prix reconnaît l'engagement et le leadership des actions locales pour lutter contre la faim.



Jennifer Merrett, Taneesha Greaves et Trudy MacKenzie ont toutes reçu un prix ainsi qu'une subvention de 2 000 $ à remettre à l'organisme de bienfaisance de leur choix.

Jennifer Merrett est la directrice du service des aliments et des boissons de Sodexo au sein de l'hôtel Lord Elgin à Ottawa. Elle a organisé un barbecue et un tirage avec ses collègues et le personnel de l'hôtel Lord Elgin, de l'hôtel Metcalfe et de l'hôtel Carleton afin de recueillir des fonds pour la Fondation Stop Hunger. L'équipe de Jennifer a également donné un dollar pour chaque hamburger et bifteck vendu au cours du mois d'avril, le mois des dons désigné pour Sodexo à l'échelle mondiale. « Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli l'année dernière et nous avons hâte de contribuer de façon encore plus importante l'année prochaine. Ces activités nous permettent de tisser des liens avec notre communauté pour servir une cause et d'ajouter de la valeur à nos emplois », a indiqué Jennifer, qui a donné sa subvention à la Banque alimentaire d'Ottawa.

Taneesha Greaves travaille en région éloignée au nord du Manitoba. En tant que gestionnaire de la vente au détail de Sodexo au camp Keeyask, elle a organisé des collectes de nourriture ainsi que des activités de camp d'été et de confection de sandwichs qui ont permis de nourrir 1 700 enfants. Un événement spécial supplémentaire (un gigantesque barbecue communautaire) a également été organisé pour les voisins autochtones de Fort Chipewyan. Les aliments et l'équipement ont été transportés par voie aérienne jusqu'au hameau nordique. « Je partage ce prix avec toute l'équipe ici à Keeyask. Leur coeur et leur travail acharné ont rendu tout cela possible, » a dit Taneesha. Elle a donné sa subvention à l'organisme Canadian Feed the Children.

Trudy MacKenzie est superviseure principale de Sodexo à l'Université Bishop de Sherbrooke, au Québec. Au cours du mois d'avril, elle et son équipe ont encouragé les étudiants à faire don de conserves alimentaires en offrant des déjeuners gratuits. Ils ont recueilli 1 500 conserves alimentaires qui ont été données à la banque alimentaire Cornerstone à Lennoxville, Sherbrooke, Qc.

« Redonner à la communauté a toujours été important pour moi. C'est encore plus important lorsque vous pouvez transformer vos efforts caritatifs en une activité en compagnie de vos collègues et de vos amis. J'aime rendre les gens heureux, » a déclaré Trudy. Elle a décidé de donner la subvention à l'organisme Cornerstone Housing for Women.

Sodexo au Canada

Sodexo offre une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements professionnels et de vie. Sodexo offre des services alimentaires et de gestion des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur le bien-être, les processus de travail et la sécurité. Avec plus de 145 clients dans les secteurs des entreprises, de l'éducation, de la santé, de l'énergie et des ressources, Sodexo est un chef de file au Canada. Sodexo est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs au cours des sept dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir mis sur pied la Fondation Stop Hunger de Sodexo, un organisme caritatif et indépendant qui a offert plus de 3 millions de repas à des jeunes à risque au Canada depuis 2007.

