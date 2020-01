Le Prix Zayed pour la durabilité ouvre la porte aux candidatures pour l'édition de l'année 2021





À la suite de la récente célébration des 10 lauréats des prix pour l'année 2020 lors de la Semaine de la Durabilité d'Abou Dhabi, le prix Zayed pour la durabilité a officiellement annoncé que son processus de soumission des candidatures pour l'édition 2021 est désormais lancé.

Les candidatures seront recevables à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 mai 2020, via le site internet, le prix mondial pionnier des UAE visant la récompense de l'impact, l'innovation et l'inspiration - à travers cinq catégories en matière de durabilité - a témoigné un nombre record de candidatures l'année dernière, avec 2 373 candidatures reçues de 129 pays.

S.E Dr Sultan Al Jaber, ministre d'État des UAE et directeur général du Prix Zayed pour la durabilité, a dit : "Grâce à une expérience de 12 ans en matière de reconnaissance et de récompense d'excellentes solutions, nous sommes convaincus que le prix continuera d'attirer davantage d'innovateurs les plus inspirés au monde pour soumettre leurs candidatures, afin de résoudre les défis les plus urgents au monde auxquels le développement durable fait face".

"Inspiré par l'héritage d'engagement de Cheikh Zayed en faveur de la durabilité mondiale et de l'humanitarisme, le Prix s'aligne avec la focalisation, que notre leadership accorde cette année, à la planification, la préparation et la recherche des solutions pour les 50 prochaines années".

En entamant sa 13ème édition de soumissions de candidatures, le Prix a déjà récompensé un total de 86 lauréats dont les solutions ou les projets scolaires ont, directement et indirectement, transformé positivement la vie de 335 millions de personnes dans le monde.

Le prix annuel de 3 millions de dollars récompense les lauréats d'un montant de 600 000 dollars dans chaque catégorie ; la catégorie Écoles Secondaires Internationales, est divisée entre six lauréats dans la région, chaque école peut réclamer jusqu'à 100 000 de dollars pour lancer ou renforcer son projet dans ses communautés locales. La catégorie Écoles Secondaires Internationales a été introduite en 2012, en reconnaissance au fait que pour autonomiser et améliorer les communautés de l'avenir, la prochaine génération des leaders du développement durable doit être engagée aujourd'hui au niveau de l'école.

Alors que la portée des candidatures varie, les éléments fondamentaux de chaque inscription résident dans les façons innovantes selon lesquelles la technologie, les applications et les solutions dirigent la transformation positive de la vie des gens. Pour les catégories Santé, Alimentation, Énergie et Eau, les organisations doivent démontrer qu'elles améliorent l'accès aux produits ou services essentiels avec une vision à long terme en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Plusieurs solutions basées sur la technologie s'intègrent souvent à des programmes et mécanismes percutants à long terme comme la formation aux compétences pratiques, l'entrepreneuriat social et l'autonomisation des femmes.

Le prix Zayed pour la durabilité a un processus d'évaluation composé de trois étapes, à commencer par les vérifications nécessaires menées par un conseil indépendant de recherche et d'analyse. Il identifie les candidatures qualifiées et aboutit à la confirmation des candidats présélectionnés. Les évaluations sont ensuite effectuées par un Comité de Sélection composé d'un groupe d'experts internationaux indépendants par catégorie. À partir de cette liste de candidats, les finalistes sont choisis puis envoyés au jury du Prix qui sélectionne à son tour les lauréats à travers les cinq catégories.

L'évaluation des catégories Santé, Alimentation, Énergie et Eau se concentre sur trois critères principaux englobant : Impact, Innovation et Inspiration.

Pour le critère "Impact", les candidatures doivent faire preuve d'une amélioration de qualité de vie humaine adaptée à un contexte social, économique, technologique, infrastructurelle ou environnementale. Pour le critère "Innovation", les candidats doivent présenter une proposition de valeur claire et unique, qu'elle soit stimulatrice ou transformatrice, techniquement et commercialement viable, et doit être adoptée au moins sur un marché.

Le critère "Inspiration" exige que les organisations prouvent des valeurs partagées avec l'approche de durabilité de Cheikh Zayed, qu'elles ont le potentiel d'influencer les comportements et les actions dans la communauté au sens large, et encouragent les autres à développer des solutions complémentaires pour faire avancer le développement durable et humain.

Quant à la catégorie Écoles Secondaires Internationales, les projets doivent être conçus pour être menés par les élèves, mettant l'accent sur la participation active des élèves aux processus de planification, de mise en oeuvre et de suivi. Les projets doivent démontrer des approches innovantes, percutantes et source d'inspiration pour les autres. Les six régions du monde représentées par la catégorie Écoles Secondaires Internationales sont : les Amériques, l'Afrique subsaharienne, la région MENA, l'Europe et l'Asie centrale, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est et le Pacifique.

Les lauréats du Prix Zayed pour la durabilité pour l'année 2021 seront annoncés lors de la cérémonie annuelle de remise des prix qui se tiendra pendant la Semaine de la Durabilité d'Abou Dhabi, en janvier 2021.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant: www.ZayedSustainabilityPrize.com.

À propos du Prix Zayed pour la durabilité

Créée par le leadership des UAE, en 2008, pour rendre hommage à l'héritage du père fondateur des UAE, le défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le Prix Zayed pour la durabilité est le prix international pionnier des UAE pour la reconnaissance des solutions humanitaires et durables dans le monde entier.

Avec une cérémonie annuelle de remise des prix, qui se tient chaque année pendant la Semaine de la durabilité d'Abou Dhabi, le prix Zayed pour la durabilité reconnaît et récompense les pionniers et les innovateurs qui se sont engagés à développer et à accélérer des solutions percutantes au service des communautés et des personnes défavorisées - en bâtissant aujourd'hui un héritage durable pour les générations futures.

Les catégories du prix Zayed pour la durabilité sont : Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Écoles Secondaires Internationales.

