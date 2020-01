Une première journée de grève à la Coop du Collège de Maisonneuve





MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop du Collège de Maisonneuve-CSN exerceront aujourd'hui leur première journée de grève à compter de 10 h. Les employé-es feront du piquetage devant les bureaux de la Coop, à l'intérieur du collège, de 10 h à 17 h. Un barbecue est également prévu à l'heure du midi, devant le cégep, sur la rue Sherbrooke.

« Nous invitons les étudiantes et étudiants du collège, de même que les professeur-es, à se joindre à nous pour témoigner de leur solidarité envers les employé-es de la Coop en grève aujourd'hui. Cette journée de débrayage vise à envoyer un message clair à notre employeur quant à notre volonté de combattre les demandes de recul qu'il souhaite nous imposer une fois de plus, tant sur le plan salarial que sur celui des conditions de travail », a affirmé le président du syndicat, Jean-Sébastien Provencher.

Cette situation n'est pas sans rappeler la dernière négociation qui remonte à 2017. « On dirait que l'employeur a la mémoire courte ! Il y a à peine deux ans, les travailleuses et travailleurs de la Coop du Collège de Maisonneuve avaient dû exercer leur droit de grève pendant deux jours pour manifester leur mécontentement devant l'intransigeance de l'employeur. Cette année, les membres sont tout aussi déterminés à refuser ces demandes de recul et à se faire respecter une fois pour toutes ! », a ajouté David Bergeron-Cyr, président de la Fédération du commerce de la CSN.

En plus de l'appui de la Fédération du commerce-CSN, les quelque 40 employé-es de la Coop bénéficieront également du soutien du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN). « Tant qu'il le faudra, nous serons aux côtés des travailleuses et travailleurs de la Coop du Collège de Maisonneuve pour les appuyer dans leur lutte et leur mobilisation. Bravo pour votre détermination ! », a déclaré Dominique Daigneault, présidente du CCMM-CSN.

La conciliatrice du ministère du Travail a convoqué les parties à quatre dates de négociation en février.

Rappelons que le 7 janvier dernier, les membres du Syndicat de la Coop du Collège de Maisonneuve, réunis en assemblée générale, se sont dotés d'une banque de 72 heures de grève à être utilisée au moment jugé opportun.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop du Collège de Maisonneuve-CSN compte environ 40 membres. Il est affilié à la Confédération des syndicats nationaux, la Fédération du Commerce-CSN et au Conseil central du Montréal Métropolitain-CSN.

