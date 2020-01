Unruly Heroes récompensé lors de la 47e édition des Annie Awards, les « Oscars du monde de l'animation »





Les équipes chinoise et française de Perfect World récoltent les fruits de leur collaboration interculturelle

LOS ANGELES, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le 25 janvier 2020 au soir, la 47e édition des Annie Awards, considérés comme les « Oscars du monde de l'animation », s'est tenue à Los Angeles, en Californie (États-Unis). Unruly Heroes - un jeu à défilement horizontal à plusieurs niveaux codéveloppé par la société chinoise Perfect World et un studio français, inspiré de La Pérégrination vers l'Ouest -, a remporté la 47ème édition des Annie Awards dans la catégorie Meilleur personnage d'animation pour jeu vidéo.

Il est communément admis que les Annie Awards sont l'une des plus hautes distinctions dans le domaine de l'animation à l'échelle mondiale. Créés en 1972 à Los Angeles, en Californie (États-Unis), par ASIFA-Hollywood, membre de l'Association internationale du film d'animation (ASIFA), ils se tiennent chaque année à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) pour récompenser les meilleurs films d'animation et jeux édités durant l'année écoulée. Un grand nombre de professionnels de la communauté de l'animation et du jeu d'Hollywood et du reste du monde se rassemblent pour cet événement.

Outre Unruly Heroes, le lauréat, trois autres finalistes concourraient pour le Meilleur personnage d'animation pour jeu vidéo, à savoir Gears 5 de Microsoft Corporation, Kingdom Hearts III et Sinclair Snake: Museum Mischief de Square Enix, l'éditeur de jeux japonais. Depuis que la liste des nominés a été dévoilée début décembre 2019, on a beaucoup spéculé sur le futur vainqueur. Lorsque l'on a annoncé qu'Unruly Heroes était primé, ce succès a été jugé mérité.

Le Dr Robert H. Xiao, PDG de Perfect World, présent lors de la cérémonie, s'est déclaré très honoré qu'Unruly Heroes soit présélectionné et en lice pour remporter le prix. Ce succès doit beaucoup à l'équipe de développement, qui s'est évertuée à promouvoir dans le monde la culture traditionnelle chinoise de façon innovante. Jeu de classe mondiale produit par Perfect World et intégrant des ressources mondiales avec pour toile de fond la culture chinoise, Unruly Heroes tire parti d'un regard international et de performances techniques repensant l'image de Tang Monk et de ses disciples dans une magie fantastique haute en couleur, marquant une recherche réussie visant à transposer au niveau mondial un grand classique chinois.

Selon Lu Yang, le producteur d'Unruly Heroes, l'oeuvre La Pérégrination vers l'Ouest a été choisie pour son caractère classique et sa grande qualité. Ce grand classique contient un vaste système de conceptions du monde, une grande diversité de cultures et des personnages vifs et particuliers, pleins de contradictions, c'est pourquoi c'est un très bon thème pour la création et le développement de jeux. Au moment où ils développaient le jeu et durant tout le processus, les membres du studio français ont fait preuve d'une extraordinaire créativité et d'une grande ferveur, fournissant d'innombrables idées créatives et intéressantes. Leurs efforts ont donc permis d'insuffler au roman une atmosphère plus internationale et de le rendre plus réaliste. Grâce à cela, les joueurs, quelle que soit leur origine, peuvent plus aisément s'identifier aux contes de fées traditionnels chinois et les apprécier.

L'ouverture culturelle et la créativité d'Unruly Heroes en font un grand succès depuis son lancement. Les retours d'information des joueurs sont notamment très positifs sur l'illustration et l'animation. Jusqu'à présent, le jeu a attiré un grand nombre de joueurs, dont 80 % en dehors de Chine. Concrètement, il a séduit de nombreux joueurs étrangers qui ne connaissaient absolument pas l'existence de ce conte de fées chinois traditionnel.

Outre les célèbres Annie Awards, tout le monde était dithyrambique sur Unruly Heroes dès son lancement lors de la conférence de presse E3 2017 de Microsoft. Il a par ailleurs été nominé pour le Meilleur jeu PC et le Meilleur art visuel aux Ping Awards 2018, et pour le Jeu le plus attendu aux Unity Awards 2018. Il a remporté le prix du Meilleur jeu sur console au Barcelona Games World et celui du Jeu en ligne le plus attendu de Sina en 2018. Il a également été très bien noté sur des dizaines de plateformes de médias : 9/10 sur GameSpace, 8,8/10 sur IGN España et 9,7 sur TapTap. Le jeu a également été recommandé en première page du China Daily.

Les initiés ont souligné que les comités d'examen internationaux pourraient attribuer ces prix à Unruly Heroes en grande partie grâce à son ouverture culturelle et son expérience plurielle. Une chose est parfaitement claire : les produits déclinés d'une oeuvre ne peuvent prendre une dimension mondiale que s'ils sont en soi riches de culture et créatifs. Si demain les entreprises chinoises souhaitent exporter des produits comptant des éléments de culture chinoise, Unruly Heroes en est le tout dernier exemple montrant la voie à suivre, pour ainsi dire.

Perfect World préfigure la création d'un plus grand nombre de produits comme Unruly Heroes en suivant une stratégie mondiale sur une longue période, a déclaré le Dr Robert H. Xiao. Ces prochains jours, Perfect World lancera pour les joueurs du monde entier, d'autres jeux ludiques et populaires de grande qualité comportant des éléments de culture chinoise, pour nourrir sa stratégie de mondialisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082875/Perfect_World_Co_Unruly_Heroes_Group.jpg

