Co-operators et le régime de retraite de CSS concluent une entente d'assurance longévité





GUELPH, ON, le 28 janv. 2020 /CNW/ - Co-operators et le régime de retraite de la Co-operative Superannuation Society (CSS) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une nouvelle entente d'assurance longévité qui assurera une plus grande sécurité financière à plus de 6 300 retraités de CSS.

« CSS est très fière d'offrir une option de rente à ses participants depuis près de 50 ans », a déclaré Martin McInnis, directeur général de CSS. « Notre entente avec Co-operators est un moyen proactif et novateur de protéger efficacement l'option de rente de notre régime contre le risque de longévité, de façon à ce que CSS puisse continuer de répondre aux besoins de revenu de retraite de ses participants pendant encore très longtemps. »

Le régime de retraite de CSS est un régime à cotisations déterminées qui procure facultativement un revenu de retraite garanti à vie. En vertu de la nouvelle entente, l'une des trois seules ententes d'assurance longévité annoncées au Canada, CSS transférera le risque de longévité, soit 660 millions de dollars du passif du régime de retraite, à Co-operators. En contrepartie du paiement des primes trimestrielles, Co-operators versera trimestriellement le montant réel des prestations de retraite au régime et CSS demeurera entièrement responsable du versement des prestations mensuelles aux rentiers.

« Nous sommes ravis de nous associer à CSS et de lui offrir une solution sur mesure pour couvrir le risque de longévité », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co?operators. « Nous sommes bien positionnés pour offrir des solutions d'assurance longévité sur le marché canadien et constatons que ce risque est une préoccupation grandissante pour les retraités et les fournisseurs de régimes de retraite de partout au pays. »

En tant que soumissionnaire retenu dans le cadre d'un appel d'offres public, Co-operators a négocié les modalités du contrat d'assurance personnalisé avec Aon plc, qui a conseillé le régime de retraite de CSS. L'une des caractéristiques uniques du contrat pour un groupe de cette taille, c'est qu'on s'attend à ce qu'il fonctionne sans garantie.

« Je félicite CSS pour la prévoyance dont elle a fait preuve en tenant compte du risque de longévité qui pèse sur ses participants et en prenant des mesures pour y faire face. Cette entente témoigne de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on est prêt à envisager des solutions novatrices pour rehausser la sécurité des participants », a expliqué William da Silva, directeur national du Canada, Solutions de retraite, à Aon. Aon a conseillé CSS à toutes les étapes de cette transaction - de l'élaboration de la stratégie à la signature du contrat d'assurance longévité.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est un des principaux cabinets mondiaux de services professionnels, fournissant un vaste éventail de solutions de risques, de retraite et de santé. Ses 50 000 employés dans 120 pays donnent aux clients les moyens de prospérer en utilisant des données exclusives et analytiques pour communiquer des informations qui réduisent la volatilité et améliorent le rendement.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 46,7 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe au 1er rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt. Pour en savoir plus, visitez le site www.cooperators.ca.

À propos du régime de retraite de CSS

Le régime de retraite de CSS offre des produits et services de retraite concurrentiels à valeur ajoutée exclusivement aux employés des coopératives et des caisses de crédit. Créé en 1939, c'est l'un des plus anciens et des plus importants régimes de retraite à cotisations déterminées au Canada, comptant plus de 4 milliards de dollars d'actifs sous administration. Aujourd'hui, il sert plus de 330 employeurs et 48 000 employés actuels et retraités de coopératives et de caisses de crédit des quatre coins du Canada. Pour en savoir plus, visitez le site www.csspen.com.

