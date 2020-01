La délégation de l'Appalachian State University visite l'Université Américaine de Ras Al Khaimah





Une délégation de l'Appalachian State University (ASU) aux États-Unis a visité l'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) pour une visite du campus et un échange avec la direction à propos de l'approfondissement de leur coopération.

Sheri Everts, chancelière de l'Appalachian State University, a dirigé la délégation de l'université, ainsi que le Professeur Hassan Hamdan Al Alkim a dirigé le contingent de l'Université Américaine de Ras Al Khaimah.

L'un des principaux objectifs de AURAK est d'établir des partenariats avec les meilleures universités américaines et internationales afin de faciliter les échanges universitaires d'étudiants et du corps enseignant ainsi que le développement d'opportunités de recherche pour l'Université Américaine de Ras Al Khaimah.

Il faut ajouter que AURAK et l'Appalachian State University travaillent en coopération depuis 2015. De plus ces deux universités ont décidé récemment d'instituer un programme de transfert d'étudiants 3+1. En effet, l'accord est censé être valable pour une durée de cinq ans.

« Je tiens à déclarer que l'Université Américaine de Ras Al Khaimah est ravie d'approfondir ses liens avec l'Appalachian State University. Ce programme aidera nos étudiants à approfondir leur formation, à élargir leur expérience et leur permettra d'acquérir les compétences importantes nécessaire à la vie quotidienne. En effet, passer une longue période à l'étranger aidera également les étudiants à découvrir d'autres cultures et à travailler avec des personnes d'origines différentes », a souligné le Professeur Hassan.

L'Appalachian State University garantit un milieu universitaire stimulant et une vie dynamique sur le campus. Connu pour son accessibilité, l'Appalachian inscrit environ 18 000 étudiants et offre plus de 150 spécialisations de premier et de deuxièmes cycles. Les petites classes et les relations étroites entre les professeurs et les étudiants entraînent la création d'un fort sentiment d'appartenance. Appalachian, située à Boone, en Caroline du Nord, est l'une des 16 universités du système de l'Université de Caroline du Nord.

Il est à noter que l'Université Américaine de Ras Al Khaimah est une institution d'enseignement supérieur à but non lucratif appartenant au gouvernement qui assure aux communautés locales, régionales et internationales une éducation de style nord-américain intégrée par les coutumes et traditions arabes. AURAK est agréée par le ministère de l'Éducation des Émirats arabes unis et elle a été accréditée aux États-Unis d'Amérique par la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) depuis décembre 2018. AURAK offre 22 diplômes de premier et de deuxième cycle accrédités dans une large gammes de disciplines.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 06:40 et diffusé par :