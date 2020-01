DataValue Consulting, entreprise innovante au coeur de la French Tech, boucle sa 5ème année de forte croissance et annonce l'acquisition de deux sociétés spécialisées dans l'EPM et la Business Intelligence, en France et au Maroc





Cabinet de Conseil créé fin 2014, DataValue Consulting réalise pour sa cinquième année un chiffre d'affaires en croissance de plus de 90% (18,5 M? en 2019, 210 salariés). Spécialisée dans le conseil et la valorisation de la data au service de la performance de ses clients, l'entreprise souhaite cette année consolider sa transformation. Elle va se consacrer au renforcement de ses expertises, notamment dans deux de ses axes phares que sont l'EPM et la Business Intelligence. Pour cela, elle fait l'acquisition de deux pure players, Limpida Consulting et Limpida Maroc.

LIMPIDA ? DATAVALUE CONSULTING : un rapprochement gagnant pour devenir le leader du pilotage de la performance en France.

Déjà partenaires dans plusieurs projets de transformation et de digitalisation de la fonction Finance pour des grands comptes (Siemens, Veolia), cette acquisition s'opère naturellement.

Ensemble, elles vont poursuivre l'accompagnement de leurs clients dans l'optimisation de leur système d'information décisionnel : élaboration budgétaire, consolidation, reporting et processus de gestion prévisionnelle.

Ainsi réunies, les équipes de DataValue Consulting, de Limpida Consulting et Limpida Maroc forment le plus gros pôle d'expertise dans le domaine de pilotage de la performance (EPM) en France, avec plus de 45 consultants experts, alliant compétences techniques et financières.

Désormais le Groupe pourra proposer une offre globale et intégrée : du conseil à valeur ajoutée à l'intégration de solutions-partenaires en passant par la maintenance (TMA).

L'enjeu : mener rapidement (parfois en moins de 3 mois) des projets de transformation de la fonction finance pour gagner en performance et en agilité.

Des partenariats ont été noués depuis plusieurs années avec les éditeurs du secteur, qui bénéficieront à présent aux trois structures : Jedox, SAP, Board, Longview, Oracle. A noter que DataValue Consulting a d'ailleurs été élu Meilleur Partenaire 2019 par l'éditeur Jedox.

MODALITES DE L'OPERATION

DataValue Consulting a acquis des parts majoritaires (51%) dans les deux structures que sont Limpida Consulting France et Limpida Maroc. Cette opération est intégralement financée en numéraire, via la Holding Limpida. Ces deux sociétés vont poursuivre leur développement au sein de l'écosystème Datavalue Consulting, qui compte d'ores et déjà 4 filiales et a vocation à accroître sa fonction d'incubateur.

Abdelaziz Joudar, Associé Fondateur de DataValue Consulting : « Cette opération de croissance externe arrive à point, après 5 années de développement organique. C'est un signe fort de notre volonté de développement, tant en expertise sur nos secteurs historiques, la valorisation de la data, que dans de nouveaux territoires géographiques puisque nous serons désormais présents au Maroc. Mais c'est avant tout une belle aventure humaine que nous venons consacrer ici : nous sommes des passionnés, qui accueillons des passionnés, pour grandir ensemble. D'ailleurs, nous prévoyons plus de 100 recrutements cette année pour accompagner cette évolution ».

A propos

Limpida Consulting

Acteur majeur de l'EPM en France, Limpida accompagne depuis plus de 10 ans les directions finance, RH, commerciale, dans l'optimisation de leur système d'information décisionnelle.

Le cabinet est structuré autour de 4 activités principales : AMOA, conseil, implémentation, formation.

En 2017, l'entreprise crée un centre de service au Maroc.

Avec une équipe de consultants au profil technico-fonctionnel, la société compte plus de 100 clients à son actif et met l'innovation au coeur de son développement en intervenant dans tous les secteurs d'activité. En 2018, Limpida a remporté le prix de « Cloud Partner of the Year » de Jedox.

Limpida Consulting compte 15 salariés et a réalisé un CA de 1,4 M? en 2018

Limpida Maroc

Dirigée par Lamia Filali et située à Casablanca. Limpida Maroc est une société de conseil spécialisée en gestion de la performance (EPM) et en business intelligence (BI). Elle détient notamment une expertise en Tierce Maintenance Applicative, particulièrement compétitive sur le marché.

DataValue Consulting

DataValue Consulting est un acteur indépendant du Conseil, spécialisé dans la chaîne de valeur des données. A la fois stratèges, scientifiques, architectes et intégrateurs, ses 210 consultants transforment la data en performance pure, avec talent et passion.

Reconnu pour ses expertises data et métiers ciblés, le cabinet délivre un accompagnement personnalisé depuis la formalisation de la stratégie jusqu'à la mise en oeuvre des projets.

Basé à Montrouge, DataValue Consulting a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 18,5m?, dont plus de 15% sont investis chaque année en Innovation. Il a reçu le label Jeune Entreprise innovante par la BPI en 2019 et figure parmi les leaders de la croissance (Classement 2019 - Décideurs magazine ? Classement 2020 ? Les Echos).

