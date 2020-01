Amex vise plusieurs nouvelles cibles aurifères dans son programme régional de forage d'exploration à Perron





MONTRÉAL, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amex Exploration Inc. (« Amex ou la société ») (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) est très heureux d'annoncer les résultats d'un levé magnétique haute résolution par drone sur sa propriété Perron dans le nord-ouest du Québec, Canada (voir figures 1 et 2 ci-dessous).

Le levé magnétique a été réalisé sur le bloc très prometteur de Beaupré, dans lequel Amex a identifié la zone aurifère est (EGZ), la zone aurifère Gratien (GGZ), la zone polymétallique centrale (CPZ) et la zone Grey Cat (GCZ). L'objectif de ce levé était d'identifier et cibler des structures ayant le potentiel de contenir de nouvelles zones de minéralisations aurifères, plus particulièrement au sein du grand bloc Beaupré qui a été sous explorer. Les données du levé par drone ont ensuite été combinées et comparées à un levé magnétique et électromagnétique héliporté effectué par Agnico Eagle Mines Limited en 2014 et des ensembles de données régionales complétées par les gouvernements du Québec, de l'Ontario et du gouvernement fédéral afin de fournir une image régionale complète. Amex exécute actuellement une campagne de forage de 100 000 m sur Perron, dont 20 000 m sont consacrés à un programme d'exploration régionale. Plusieurs géologues structuralistes et géophysiciens possédant une expérience internationale dans le domaine ont examiné et interprété l'ensemble des données en consultation avec l'équipe géologique d'Amex.

Victor Cantore, PDG d'Amex, a déclaré: « Ce levé magnétique est d'une qualité exceptionnelle et a fourni à Amex une immense quantité de données structurales. La minéralisation aurifère de Perron est fortement contrôlée par les structures et peut être difficile à identifier avec les méthodes électriques, y compris EM et IP, et nous nous appuyons donc fortement sur les données structurales dérivées des levés magnétiques, des affleurements et des carottes de forage pour déterminer nos cibles de forage. Ce nouvel ensemble de données a identifié de nombreuses failles cryptiques qui peuvent être associées à la minéralisation aurifère. La partie ouest du bloc de Beaupré présente un intérêt particulier, où notre équipe géologique a identifié des cibles analogues aux zones de minéralisation aurifère connues de Perron. Nous avons actuellement une foreuse pour tester les cibles de la portion ouest, qui n'ont connu que très peu d'exploration de surface ou de forage dans le passé.

Notre modèle géologique a connu un grand succès dans le passé, identifiant la EGZ, la GCZ et la minéralisation aurifère à haute teneur à la GGZ. Je suis très optimiste que les données de ce levé seront relutives à ce modèle et nous aideront à utiliser efficacement nos 20 000 m de forage régional pour localiser plus de zones aurifères dans le bloc de Beaupré. »

Cantore a poursuivi: « En ce qui concerne notre programme de forage en cours sur EGZ, GCZ et GGZ, je suis heureux d'annoncer que le forage se déroule très bien. Nous avons vu de nombreux et importants intervalles de minéralisation contenant souvent de l'or visible dans les trois zones, nous attendons avec impatience les résultats de ces intersections et nous attendons de recevoir et de publier ces résultats sur le marché à très court terme. »

Personne Qualifiée

Maxime Bouchard géo., M.Sc.A. (OGQ 1752) et Jérôme Augustin géo., Ph.D. (OGQ 2134), personnes qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les renseignements géologiques présentés dans le présent communiqué. La campagne de forage et le programme de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin. Le protocole d'assurance et de contrôle de la qualité prévoit l'insertion d'échantillons témoins ou normalisés en moyenne tous les 10 échantillons, en plus de l'insertion régulière dans le processus d'analyse d'échantillons stérile, double et normalisé, accrédité par Laboratoire Expert. Les teneurs en or sont estimées par pyroanalyse et complétées par une absorption atomique, et les teneurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par pyroanalyse complétées par gravimétrie par le Laboratoire Expert Inc, de Rouyn-Noranda. Les échantillons contenant une minéralisation d'or visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle de la qualité supplémentaires, tous les échantillons sont broyés à 90% à moins de 2 mm avant la pulvérisation afin d'homogénéiser les échantillons pouvant contenir des particules d'or grossières. Laurentia Exploration a procédé à la description et à l'échantillonnage des carottes.

Les personnes qualifiées n'ont pas effectué suffisamment de recherches pour vérifier les renseignements historiques sur la propriété, particulièrement en ce qui concerne les résultats des forages antérieurs, mais elles sont d'avis que les résultats des forages et des analyses antérieures ont été obtenus conformément aux pratiques standard de l'industrie. L'information disponible est une indication du potentiel d'exploration de la propriété, mais peut ne pas être représentative des résultats attendus.

À propos d'Amex

Amex Exploration Inc. est une société d'exploration minière junior dont l'objectif principal est d'acquérir, d'explorer et de développer des projets viables d'exploitation d'or et des métaux de base dans les régions minières propices du Québec et de l'Ontario. Amex est focalisée sur le projet aurifère Perron détenu à 100 % par la société, située au Québec à 110 kilomètres au nord de Rouyn-Noranda, qui compte 116 titres miniers adjacents couvrant 4 518 hectares. Un nombre significatif de découvertes aurifères d'importances ont été réalisées à Perron, notamment les zones aurifères EGZ, Gratien et Grey Cat ainsi que la zone centrale polymétallique. De l'or à haute teneur a été identifié dans chacune de ces zones. Une partie importante du projet reste sous-explorée. En plus du projet Perron, la société détient un portefeuille de trois autres propriétés axées sur l'or et les métaux de base dans la région de l'Abitibi au Québec et en Ontario.

