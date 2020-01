Alfresco et Tech Mahindra introduisent quatre solutions IA/IdO développées conjointement pour les compagnies d'assurance





Alfresco Software, une société de logiciel de contenu, de processus et gouvernance en open source, et Tech Mahindra, un prestataire de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de réingénierie de premier plan, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration portant sur quatre solutions d'assurance transformatrices développées conjointement par les deux sociétés. Cette collaboration combine l'expertise et l'expérience en assurance de Tech Mahindra dans le secteur des assurances avec la Digital Business Platform (Plateforme commerciale numérique) puissante d'Alfresco pour créer des solutions pour la gestion des risques, la souscription automatisée, un chatbot d'auto-apprentissage et un traitement intelligent des sinistres.

Gautam Bhasin, directeur mondial des services bancaires, des services financiers et de l'assurance (BFSI) chez Tech Mahindra, a déclaré : « Les compagnies d'assurance rivalisent constamment pour attirer de nouveaux clients adeptes du numérique de façon à créer de nouvelles source de revenus. Pour réussir, ils doivent réinventer leurs offres actuelles et offrir des solutions modernes qui plaisent à la fois aux détenteurs et aux fournisseurs de polices d'assurance. La collaboration de Tech Mahindra avec Alfresco, dans le cadre de notre charte TechMNxt, a engendré quatre applications innovantes qui aident les compagnies d'assurance à développer de nouveaux produits, perfectionner leurs offres actuelles, et optimiser l'expérience des clients. »

Dineshkumar Shankarnarayan, directeur des solutions d'expérience numérique chez Tech Mahindra, a confié pour sa part : « Les capacités cloud d'Alfresco et sa plateforme commerciale numérique sont en synergie avec la mission globale de Tech Mahindra qui est de servir le client numérique. L'annonce faite aujourd'hui représente l'expansion de notre partenariat dans le but d'offrir des solutions numériques innovantes aux compagnies d'assurance. Nous considérons qu'Alfresco est l'un de nos partenaires clés pour aider nos clients à transitionner harmonieusement vers un service basé dans le cloud en rendant les applications plus utilisables et en optimisant l'expérience générale de l'utilisateur. »

En utilisant la Plateforme commerciale numérique d'Alfresco comme base de gestion de contenu « cloud-native » (cf. le spotlight d'IDC Technology : « Obtenir un engagement client contextuel orienté valeur dans les assurances via des écosystèmes connectés »), Tech Mahindra cible les compagnies d'assurance avec les quatre solutions suivantes, qui peuvent les aider à modifier leurs opérations et leur permettre de mieux servir leurs clients :

Intelligent Risk Management Solution (IRMS) (solution de gestion intelligente des risques) ? un cadre de gestion des risques qui incorpore tous les aspects de la gestion des risques en une seule solution, y compris le suivi des risques, le profilage, l'analyse et la gestion de l'exposition aux risques. Le cadre est conçu pour s'intégrer à différents systèmes d'administration de polices, de souscription et/ou de sinistres pour gérer les risques et fournir des renseignements sur la souscription, et prendre en charge le contrôle des pertes. Les prestataires peuvent utiliser Sentinel pour évaluer le risque de couverture et les demandes d'indemnisations pour perte de biens, risque en matière d'assurance-vie et assurance des biens en utilisant des objets mettables (ou autres appareils IdO) de pair avec l'analytique et l'intelligence artificielle, et générer de nouvelles sources de revenus potentielles grâce à une capacité analytique optimisée.

(souscription sans aucune interaction) ? une approche de souscription d'assurance entièrement numérisée qui élimine tous les points de contact manuels et offre aux assureurs une vente directe et un traitement de bout en bout amélioré à travers divers canaux et intermédiaires. IntelliClaims ? une solution de traitement automatisé des sinistres basée sur l'IA qui s'intègre à des chat bots (pour une Première déclaration de sinistre [First Notice Of Loss, FNOL] potentielle) et à des systèmes de documentation et de traitement dorsaux, résume les dossiers de réclamation (y compris des images), et suggère des actions pour les gestionnaires de sinistres.

? une solution de traitement automatisé des sinistres basée sur l'IA qui s'intègre à des chat bots (pour une Première déclaration de sinistre [First Notice Of Loss, FNOL] potentielle) et à des systèmes de documentation et de traitement dorsaux, résume les dossiers de réclamation (y compris des images), et suggère des actions pour les gestionnaires de sinistres. IntelliChat ? une programmation neurolinguistique (PNL) d'auto-apprentissage et un bot d'entreprise basé sur l'IA qui peut servir d'assistant intelligent pour aider les clients potentiels à découvrir la couverture pertinente, répondre aux questions, servir de guide intelligent autour du site Web d'un assureur, et aider les agents d'assurance dans la création de cas.

Jay Bhatt, président-directeur général d'Alfresco, a noté : « Le pouvoir transformateur de notre plateforme de contenu, traitement et gouvernance de pointe permet aux assureurs de bénéficier pleinement de la numérisation avec un accès en temps réel au contenu ? là où il se trouve ? et un développement de workflow agile. Ceci, à son tour, leur permettra d'opérer de façon plus efficace, d'offrir de nouveaux services, de stimuler la croissance, et de réduire la perte de clientèle en aidant leurs clients à trouver la couverture la plus adaptée et qui leur plaît le plus. »

À propos de Tech Mahindra

Tech Mahindra représente le monde connecté et offre des expériences de technologies de l'information innovantes orientées client permettant aux entreprises, aux collaborateurs et à la société de progresser (« Enterprises, Associates and the Society to Risetm »). Nous sommes une société pesant 4,9 milliards USD qui emploie plus de 131 500 professionnels dans 90 pays et sert 946 clients internationaux, y compris des entreprise du classement Fortune 500. Nos expériences en conception numériques convergentes, nos plateformes d'innovation et nos actifs réutilisables se connectent à travers diverses technologies pour livrer des expériences et une valeur commerciale tangible à nos parties prenantes. Tech Mahindra est la société la mieux classée dans la liste Forbes Global Digital 100 (2018) en dehors des États-Unis et dans la liste des sociétés Forbes Fab 50 en Asie (2018).

Tech Mahindra fait partie du Mahindra Group, qui pèse 21 milliards USD et emploie plus de 200 000 personnes dans plus de 100 pays. Le groupe exerce ses activités dans les industries clés qui stimulent la croissance économique et occupe une position dominante dans les secteurs des tracteurs, des véhicules utilitaires, des pièces détachées, des technologies de l'information et des vacances en multipropriété. Connectez-vous avec nous sur www.techmahindra.com

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une entreprise commerciale de logiciel open source qui développe et commercialise une plateforme commerciale numérique intensive de traitement, de contenu et de gouvernance, native dans le nuage. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco est utilisé par plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, le Musée canadien des droits de la personne, Delta Dental, Liberty Mutual, LexisNexis, Pitney Bowes, le Comité des chefs d'état-major interarmées, la NASA, RBC Capital Markets et le département de la Marine des États-Unis. Fondée en 2005, Alfresco a son siège à Boston, au Massachusetts, aux États-Unis, et des opérations à Atlanta, en Géorgie, à Maidenhead et à Londres, au Royaume-Uni, et à Sydney, en Australie. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

