Teijin va ouvrir Teijin Automotive Center Europe afin d'étendre ses capacités de conception, de design, de développement de prototypes et d'évaluation





Teijin Limited a annoncé aujourd'hui la création de Teijin Automotive Center Europe GmbH (TACE) à Wuppertal (Allemagne) en février. Cette société sera la nouvelle base de fonctions techniques au sein de la division des produits composites automobiles du groupe. Elle assurera la conception, le design, le développement de prototypes, l'évaluation, le marketing et la recherche technique pour les composants automobiles de prochaine génération en utilisant les capacités du groupe Teijin, afin de proposer des solutions multi-matériaux pour les véhicules de demain.

TACE permettra à Teijin de renforcer et de perfectionner ses capacités grâce à la création d'une solide plateforme de collaboration au sein des bases européennes du groupe travaillant sur les produits composites automobiles. Il est prévu qu'elle accélère la conception, le design, le développement de prototypes et l'évaluation des propositions technologiques assurés par chacune des bases. Plus tard, TACE développera des fonctions de marketing et de recherche afin d'explorer de nouvelles technologies et des fusions et acquisitions, dans le but d'accélérer le développement conjoint avec les constructeurs automobiles européens et de répondre aux exigences de liberté de design, de productivité et de rentabilité accrues, ainsi que d'allègement du poids et de solidité. Dans le même temps, la société recherchera des opportunités de création de bases destinées aux fonctions techniques des produits composites automobiles aux États-Unis et en Chine afin de satisfaire la demande sur ces marchés et de continuer à consolider sa position de fournisseur de solutions mondial.

Grâce à ces initiatives, le chiffre d'affaires de la division des produits composites automobiles de Teijin devrait atteindre environ 1,7 milliard EUR (2 milliards USD) d'ici 2030.

Face à la tendance croissante vers des automobiles connectées, autonomes, partagées et électriques (Connected, Autonomous, Shared, and Electric, CASE), l'industrie automobile est en train de transformer en urgence ses modèles commerciaux afin de produire des véhicules plus légers et multifonctionnels. Teijin a ainsi acquis Continental Structural Plastics (CSP) en 2017 afin de devenir un fournisseur de premier plan axé sur les produits composites automobiles multi-matériaux. En Europe, la branche française de CSP va ouvrir une nouvelle usine de composés pour moulage en feuilles et Teijin a acquis deux grands fournisseurs de produits composites automobiles, Inapal Plásticos au Portugal et Benet Automotive en République tchèque.

Afin de tirer profit de ces récentes évolutions, Teijin a décidé de consolider encore davantage ses capacités multi-matériaux en Europe et de relier en interne les fonctions de développement et de marketing de ses bases européennes de produits composites automobiles dans le but de satisfaire les nouvelles exigences des constructeurs automobiles en matière de CASE.

À propos du groupe Teijin

Teijin (TOKYO : 3401) est un groupe mondial axé sur la technologie qui propose des solutions de pointe dans les domaines de la valeur environnementale, de la sûreté, de la sécurité et de la prévention des catastrophes, ainsi que dans celui du changement démographique et de la prise de conscience accrue de la santé. Ses principaux domaines d'activité sont les fibres à haute performance, telles que l'aramide, les composites et fibres de carbone, les soins de santé, les films, les procédés de résines et de plastiques, les fibres polyester, la conversion des produits et les services informatiques. Le groupe comprend aujourd'hui 170 sociétés et près de 20 000 employés répartis dans 20 pays à travers le monde. Il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 888,6 milliards JPY (8,1 milliards USD), avec un total des actifs s'élevant à 1 020,7 milliards JPY (9,3 milliards USD), pour l'exercice clos le 31 mars 2019. Veuillez consulter www.teijin.com

