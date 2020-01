La proposition pour la paix annuelle de Daisaku Ikeda salue l'action des jeunes en faveur du climat et promeut le traité sur l'interdiction des armes nucléaires





TOKYO, le 27 janvier 2020 /CNW/ - Le 26 janvier 2020, date anniversaire de la fondation de la SGI, a été publiée la 38e proposition de paix annuelle de Daisaku Ikeda, président du mouvement bouddhiste de la Soka Gakkai internationale (SGI), intitulée « Vers notre avenir commun : construire une ère de la solidarité humaine ».

L'action en faveur du climat et de l'abolition des armes nucléaires sont les principaux thèmes abordés par Daisaku Ikeda, lequel demande aussi de prendre en considération la souffrance humaine des vies individuelles cachée derrière les indices macroéconomiques. Il décrit le changement climatique comme « un défi fondamental, sur lequel repose le destin de l'humanité », et souligne qu'il menace de rendre infructueux les efforts mondiaux visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). Louant l'énergie des jeunes militants pour le climat, il déclare : « Lorsque la volonté des jeunes de transformer la réalité fusionne avec un optimisme indomptable, les possibilités sont alors illimitées. »

Daisaku Ikeda propose qu'un Sommet de la jeunesse pour le climat soit à nouveau organisé à l'ONU chaque année jusqu'à l'horizon 2030 et appelle à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies intégrant la participation des jeunes dans les décisions liées au climat.

Dans la suite logique de ses décennies d'action en faveur de l'abolition des armes nucléaires, il demande instamment que le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TPNW) atteigne cinquante ratifications et entre donc en vigueur cette année, qui marque le 75e anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.

Il propose d'organiser un Forum des personnes ordinaires pour un monde sans armes nucléaires centré sur les hibakusha et la société civile, à Hiroshima ou Nagasaki, pour suivre l'entrée en vigueur du traité. Il appelle également à une prolongation de cinq ans du nouveau traité START entre les États-Unis et la Russie comme première étape vers des négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire.

Alarmé par les risques que des cyberattaques ou l'intelligence artificielle (IA) puissent déstabiliser les systèmes d'armes nucléaires, il demande instamment que des délibérations sur un régime d'interdiction lié aux cyberattaques contre les systèmes nucléaires, l'IA et d'autres nouvelles technologies commencent lors de la Conférence d'examen du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) qui se tiendra à partir d'avril au siège des Nations unies à New York.

M. Ikeda souligne également la détresse des enfants et des jeunes privés d'accès à l'éducation en raison de conflits armés ou de catastrophes naturelles, et appelle à un renforcement de l'assise financière du fonds mondial « Education Cannot Wait » (L'éducation ne peut attendre), hébergé par l'UNICEF.

M. Ikeda conclut en s'engageant à poursuivre des actions de terrain, déclarant : « Alors que nous faisons face à une crise climatique et à des défis sans précédents, la SGI continuera à promouvoir davantage l'autonomie des personnes ordinaires et un mouvement de solidarité mondiale. »

La Soka Gakkai internationale (SGI) est un mouvement bouddhiste qui compte plus de 12 millions de membres et oeuvre en faveur de la paix, de la culture et de l'éducation. Chaque année depuis 1983, le 26 janvier (jour de la fondation de la SGI en 1975), son président, Daisaku Ikeda (1928-), publie une Proposition pour la paix offrant des solutions aux problèmes mondiaux dans une perspective bouddhiste. L'année 2020 marque le 90e anniversaire de la création de la Soka Gakkai et le 45e anniversaire de la fondation de la SGI.

