Maladies de l'oesophage : les plus grands experts internationaux vont se réunir pour une conférence sur l'oesophage de Barrett et l'adénocarcinome de la jonction gastro-oesophagienne





Du 13 au 14 février, le Royal Hotel Carlton de Bologne accueillera la première édition du congrès international organisé par l'EACSGE (Esophageal Adenocarcinoma Study Group Europe), consacré à la recherche fondamentale et clinique ainsi qu'au diagnostic et au traitement de l'adénocarcinome de la jonction gastro-oesophagienne et de l'oesophage de Barrett (une pathologie secondaire au reflux gastro-oesophagien, susceptible d'entraîner un adénocarcinome oesophagien).

L'initiative est soutenue par l'EACSGE et coordonnée par Sandro Mattioli, professeur à l'Alma Mater Studiorum - Université de Bologne, directeur du département Chirurgie thoracique et du Centre des maladies oesophagiennes de l'Hôpital Maria Cecilia (GVM Care & Research) à Cotignola (province de Ravenne, Italie), et la professeure Sheila K. Krishnadath du Centre médical universitaire d'Amsterdam (Pays-Bas).

« Pour la première fois dans le monde scientifique, des chercheurs fondamentalistes et des spécialistes cliniques en génétique médicale, en pathologie anatomique, en gastroentérologie, en chirurgie et en oncologie discuteront et traduiront les résultats obtenus dans la recherche fondamentale en applications cliniques, - explique le professeur Mattioli - afin de faire progresser le traitement de l'adénocarcinome oesophagien, qui est aujourd'hui le sixième cancer le plus fréquent dans le monde occidental. »

L'EACSGE est composé d'équipes multidisciplinaires des universités de Gênes, d'Helsinki et de Vérone, de l'Université Vita-Salute et de l'Institut européen d'oncologie de Milan, ainsi que de l'hôpital de recherche de l'Institut d'oncologie de Meldola (FC).

Les principaux objectifs de la réunion sont les suivants : faire le point sur l'état actuel des connaissances sur la biologie de la maladie, déterminer les indicateurs de la cancérisation de champ dans le cas de l'oesophage de Barrett, en vue de mettre en oeuvre des protocoles de surveillance ciblés, et évaluer l'efficacité de vaccins qui s'avèrent prometteurs dans la mesure où ils permettent de stopper le processus de cancérisation de champ.

La discussion entre experts est susceptible de fournir des connaissances pouvant être utilisées pour moduler les thérapies chirurgicales et pharmacologiques à chaque stade de la maladie. Enfin, pendant la conférence, des réunions seront organisées entre des membres de l'EACSGE et de la faculté en charge de l'événement, afin d'élargir les groupes d'étude et de préparer de nouveaux protocoles de recherche.

Un espace sera également consacré à l'avenir de la recherche : de jeunes chercheurs auront la possibilité de faire une courte présentation sur l'avancement scientifique de leurs études ; le rapport le plus précis recevra également les félicitations du Comité scientifique et des organisateurs.

Le programme complet de l'événement est disponible sur : https://www.iec-srl.it/index.php/it/eventi-2020/201-traslational-reserach-for-tha-management-of-barrett-s-esophagus-and-esophageal-adenocarcinoma

