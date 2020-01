Hilton enregistre une croissance record et exerce un impact positif pour sa 100e année d'existence





Hilton (NYSE : HLT) a annoncé que l'année de son centenaire a été caractérisée par une croissance record, des prix pour sa culture d'intégration sur le lieu de travail et une reconnaissance continue de son impact positif sur les communautés.

« Au cours des 100 dernières années, Hilton a eu un impact positif considérable sur des milliards de vies à travers le monde », a déclaré Christopher J. Nassetta, président et chef de la direction de Hilton. « En regardant vers l'avenir, nous continuerons à privilégier une croissance durable et inclusive, ce qui nous permettra de renforcer encore l'impact collectif que nous avons sur les personnes et les communautés que nous servons. »

En 2019, Hilton a réalisé une croissance unitaire nette de 6,6 % en ajoutant près de 470 hôtels, pour atteindre 6 110 propriétés dans le monde offrant plus de 971 000 chambres dans 119 pays et territoires. La société a également augmenté ses projets de développement à plus de 387 000 chambres à travers 15 de ses marques, soutenues par plus de 116 000 chambres approuvées dans 72 pays et territoires. En outre, Hilton a atteint un record de près de 87 000 chambres au stade de la construction.

« La croissance et les performances de Hilton témoignent de la solidité de notre modèle d'entreprise », a déclaré Kevin Jacobs, directeur financier de Hilton. « En plus de notre croissance record en termes d'approbations, de lancements de chantiers et d'unités nettes, nous tenons notre engagement de servir tous nos clients, partout dans le monde, pour tous leurs besoins en matière de voyages. »

Une croissance record : l'impact sur les économies

Donner un sens au voyage : l'impact sur les communautés

Lancement de la Hilton Effect Foundation, qui vise à créer un monde meilleur pour les voyageurs

Nommée leader mondial dans le domaine de la durabilité selon les indices de durabilité Dow Jones (DJSI), le plus prestigieux classement en matière de responsabilité d'entreprise

Reconnue pour la deuxième année consécutive comme la seule entreprise d'hôtellerie figurant sur la liste Change the World du magazine Fortune

Nommée sur la "liste A" des changements climatiques du CDP, un organisme à but non lucratif de lutte contre les impacts environnementaux

Extension du programme décennal de recyclage du savon, le plus important dans l'industrie hôtelière, à plus de 5 300 établissements dans 70 pays et territoires

Dépassement de l'engagement, pris dans le cadre des Portes ouvertes, de mettre en contact, préparer ou employer un million de jeunes d'ici 2019

Investissement dans les communautés locales par la contribution de près de 550 000 heures de bénévolat lors de près de 10 500 événements et par l'expansion de l'initiative de dons de nourriture à tous les hôtels gérés par Hilton aux États-Unis et au Canada

Innovations pour les clients : l'impact sur les hôtes

178 millions d'hôtes accueillis dans ses établissements à travers le monde et inscription du 100 millionième membre Hilton Honors, ainsi qu'une augmentation de 21 % du programme de fidélisation primé, qui comptait plus de 103 millions de membres à la fin de l'année

Lancement d'un partenariat inédit avec Lyft dans le domaine des voyages et de l'hospitalité, permettant aux membres de Hilton Honors de gagner et d'échanger des points Hilton Honors lorsqu'ils effectuent des déplacements avec Lyft

Un nombre record de rachats de prestations a été atteint grâce à la plateforme Hilton Honors Experiences, et des événements musicaux intimes ont été organisés dans le cadre d'un partenariat élargi avec Live Nation, la plus importante entreprise mondiale de divertissement en direct

Partenariat avec iHeartRadio permettant aux hôtes de diffuser en direct des stations de radio, des milliers de playlists musicales et des podcasts directement depuis leur téléviseur grâce à la technologie de pointe des chambres connectées de Hilton

Hilton est devenue la première entreprise hôtelière à participer à la recherche à bord de la station spatiale internationale, lorsque le biscuit aux pépites de chocolat DoubleTree est devenu le premier aliment cuit dans l'espace à l'intérieur d'un four prototype dans le cadre d'une expérience en microgravité historique

Meilleur environnement de travail au monde : l'impact sur les membres de l'équipe

Pour en savoir plus sur Hilton, veuillez consulter le site newsroom.hilton.com.

*Données sectorielles de STR

** Employés de l'entreprise, en propriété, en gestion ou franchisés dans le monde entier

***En raison de l'ouverture de propriétés dans l'ensemble du parc hôtelier de Hilton

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l'hospitalité, avec un réseau de 18 marques de classe mondiale comprenant plus de 6 100 propriétés avec plus de 971 000 chambres, dans 119 pays et territoires. Dévouée à sa vocation d'entreprise la plus hospitalière du monde, Hilton a accueilli plus de 3 milliards de clients au cours de ses 100 ans d'existence, a obtenu une place de choix sur la liste des meilleures entreprises pour lesquelles travailler au monde en 2019 et a été nommée leader mondial de l'industrie en 2019 sur les indices de durabilité Dow Jones. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, plus de 103 millions de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des points pour des séjours à l'hôtel et des expériences inédites, et bénéficier d'avantages instantanés, notamment l'enregistrement numérique avec sélection de la chambre, la clé numérique et la chambre connectée. Visitez le site newsroom.hilton.com pour plus d'informations, et rejoignez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 18:55 et diffusé par :