BlackRock?? Canada et les Fonds Dynamique annoncent le changement de certains noms des FNB actifs





TORONTO, 27 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (NYSE : BLK), et les Fonds Dynamique ont annoncé aujourd'hui le changement de nom des fonds négociés en bourse gérés activement (les « FNB ») de la gamme indiquée ci?après à compter du 24 janvier 2020.



Les investisseurs de cette gamme de FNB continueront d'avoir accès aux gestionnaires de portefeuille actifs de premier plan de Dynamique par l'entremise des FNB qui tirent parti de la plateforme d'exploitation des FNB à l'échelle mondiale de BlackRock. Les objectifs et les stratégies de placement et les symboles boursiers des FNB ne changent pas. Les porteurs de parts actuels de ces FNB n'ont aucune mesure à prendre en conséquence de ces changements.

Le tableau suivant fait état des noms qui sont modifiés :

Ancien nom Nouveau nom Symbole

(aucun changement) FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique iShares FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique DXV FNB actif d'obligations croisées Dynamique iShares FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO FNB actif tactique d'obligations Dynamique iShares FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB FNB actif d'actions privilégiées Dynamique iShares FNB actif d'actions privilégiées Dynamique DXP FNB actif de dividendes canadiens Dynamique iShares FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC FNB actif de dividendes américains Dynamique iShares FNB actif de dividendes américains Dynamique DXU FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique iShares FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique DXZ FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique iShares FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique DXG FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique iShares FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique DXF

À propos de BlackRock

BlackRock vise à d'aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaires pour le compte d'investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières, nous offrons à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 31 décembre 2019, la société gérait des actifs de l'ordre d'environ 7,43 mille milliards de dollars américains pour le compte d'investisseurs partout dans le monde.

Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter le www.blackrock.com/ca | Twitter : @BlackRockCA | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock .

Les FNB sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

À propos des Fonds Dynamique

Les Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une gamme de solutions de gestion du patrimoine, dont des organismes de placement collectif, des solutions de placement pour les clients privés et les clients institutionnels et des programmes de gestion d'actifs. Gestion d'actifs 1832 L.P. est une société en commandite dont le commandité appartient en propriété exclusive à la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamic.ca | Twitter : @DynamicFunds

| LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États?Unis et ailleurs, utilisées sous licence. © 2020 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'effectuer un placement. Les placements des FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Maeve Hannigan, BlackRock Communications

maeve.hannigan@blackrock.com

416 564-1540

ou

Alexandra Mathias, Communications, Gestion du patrimoine mondial, Banque Scotia

alexandra.mathias@scotiabank.com

416 448-7044

