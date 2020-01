Échangeur des autoroutes 30 et 40, à Vaudreuil-Dorion - Fermetures de nuit d'une bretelle dans l'échangeur des autoroutes 30 et 40 cette semaine

Bird, le leader mondiale de la micro-mobilité, et Circ, le leader européen de la micro-mobilité basé à Berlin, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par Bird de Circ. La fusion de l'entreprise permettra à Bird d'ajouter plus de 300 employés à ses...

NOW Plastics, une entreprise de finances et de chaîne d'approvisionnement mondiale au service des marchés industriels et des emballages flexibles dans le monde entier, propose désormais une large gamme de solutions d'emballage et de films qui...