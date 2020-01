Invitation aux médias - Séance de consultation sur l'entrepreneuriat féminin





MONTRÉAL, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Nadine Girault, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ainsi que la députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé, seront présents à une rencontre sur le développement économique au féminin.

Cette rencontre a pour but de discuter des enjeux qui définissent la réalité des entrepreneures québécoises et de cibler les meilleures initiatives à mettre en place pour bonifier le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Les ministres Fitzgibbon, Proulx, Girault, Charest ainsi que la députée Chassé auront d'ailleurs l'occasion, au cours de cette séance de consultation, d'échanger avec des membres de l'écosystème entrepreneurial féminin du Québec.

Les représentants des médias sont invités à assister au discours du ministre Pierre Fitzgibbon, lequel sera suivi d'une brève période de questions.

Date : Le mardi 28 janvier 2020



Heure : 9 h 20



Endroit : Hôtel Le Westin, Salle Saint-Antoine

270, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec) H2Y 0A3

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante :

affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

