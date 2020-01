Dévoilement du tout premier palmarès d'entreprises au féminin du Québec - 75 entreprises féminines au coeur de notre économie





Quelques faits saillants

21 % des entreprises qui figurent au palmarès opèrent dans le secteur manufacturier

29 % de ces entreprises ont leur siège social à Montréal

69 % des entreprises du palmarès exercent des activités commerciales dans tout le Canada

MONTRÉAL, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Premières en affaires publie demain le tout premier palmarès exclusivement dédié aux entreprises au féminin du Québec. Présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le palmarès met en valeur la contribution essentielle à la vitalité économique du Québec de 75 entreprises, dont près d'une dizaine ont atteint un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dollars.

Le dernier classement des « 300 PME les plus importantes du Québec », publié à l'automne 2019 dans le journal Les Affaires comptait seulement 8 % d'organisations détenues ou dirigées par des femmes. On sait aussi, d'après une étude récente menée par le cabinet d'avocats Osler, que moins de 4 % des entreprises canadiennes cotées en bourse sont dirigées par des femmes.

Ces constats démontrent la pertinence d'un palmarès exclusivement dédié aux entreprises féminines. Premières en affaires publie un recensement de leurs entreprises qui est lié à des critères économiques, comme le nombre d'employés, la tranche du chiffre d'affaires annuel, le secteur d'activité et la localisation des marchés de commercialisation.

« Propulser la croissance des entreprises québécoises est une priorité pour la Caisse. Au fil des dernières années, nous avons mis sur pied une série d'initiatives et de partenariats qui ont pour objectif d'accélérer le développement des entreprises à propriété féminine et de mettre en valeur leurs succès. En plus de dévoiler des modèles inspirants pour une nouvelle génération d'entrepreneures, la publication de ce palmarès met en lumière des entreprises féminines en croissance qui s'illustrent au Québec », affirme Manon Hamel vice-présidente, Rayonnement des affaires et initiatives, Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et directrice générale, Espace CDPQ.

« Étant donné que les entreprises de femmes sont largement absentes des classements et des recensements publiés dans les médias traditionnels, nous avons voulu exposer leur contribution en mesurant l'impact économique de leurs activités », souligne Marie Grégoire, éditrice de Premières en affaires

Le dossier présente les résultats de plus de 50 PME qui ont atteint, au cours de leur dernier exercice fiscal, un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions de dollars. Au palmarès de cette année figurent aussi les étoiles montantes et les jeunes pousses à surveiller.

Ce palmarès inédit de Premières en affaires est présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec, en collaboration avec Inno-centre, l'École de gestion John-Molson, Léger et le Réseau des Femmes d'affaires du Québec.

La compilation de la toute première édition du palmarès d'entreprises au féminin et l'analyse des données ont été réalisées par la firme Léger. La liste ne se présente pas comme un classement, mais comme un recensement non exhaustif des principales entreprises dirigées par des femmes entrepreneures au Québec. La liste a été compilée à partir de réponses à un questionnaire exclusivement conçu pour la réalisation de ce dossier. La première édition du palmarès vise à mettre de l'avant des entreprises féminines qui ont enregistré un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 millions de dollars au cours de leur dernier exercice. L'un des objectifs de la démarche est d'encourager les femmes entrepreneures à faire connaître leur succès pour inspirer la relève économique au féminin. Pour figurer au prochain palmarès, qui sera publié à l'hiver 2021, les entrepreneures peuvent contacter la rédaction à info@premieresenaffaires.ca.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 13:15 et diffusé par :