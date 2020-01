Le gouvernement dépense des milliards à la sous-traitance du travail des professionnels de la fonction publique





OTTAWA, le 27 janv. 2020 /CNW/ - De 2011 à 2018, le gouvernement fédéral a payé plus de 11,9 milliards de dollars à des consultants en informatique, des consultants en gestion et autres agents contractuels pour du travail qui aurait pu être fait par les professionnels de la fonction publique du Canada. Les contrats ont fini par coûter le double du prix initial aux contribuables.

Les dépenses pour des services de consultants en TI ont plus que doublé -- passant de 605 millions de dollars en 2011 à plus de 1,3 milliard de dollars en 2018 -- pour un total de 8,5 milliards au cours de cette période. En effet, sept des dix dollars dépensés en sous-traitance sont consacrés à des services de consultants en TI.

«?Ces chiffres sont accablants, déclare Debi Daviau, présidente de l'IPFPC. Le gouvernement choisit de payer davantage pour des services de moindre qualité destinés aux Canadiens. L'expertise la meilleure, la plus efficace et généralement la moins chère est déjà là, dans la fonction publique même. Au lieu de compter sur les meilleurs professionnels de la fonction publique du monde entier, le gouvernement gaspille l'argent des Canadiens pour des entrepreneurs qui exigent des prix exorbitants.?»

Au fil des ans, les consultants en TI auparavant embauchés pour fournir une expertise ou effectuer un remplacement temporaire en sont venus à remplir une grande part des fonctions essentielles de TI. La sous-traitance a affaibli les connaissances, les compétences et l'expertise institutionnelles de la fonction publique.

«?Trop, c'est trop, affirme Mme Daviau. Il devrait être plus facile d'embaucher et de former des fonctionnaires que de payer une fonction publique fantôme qui finit par coûter deux fois plus cher que prévu. Il est temps pour le gouvernement fédéral de réduire la sous-traitance, comme l'avait promis le gouvernement libéral en 2015, et de rehausser les exigences en matière de sous-traitance.?»

L'introduction du système de paye Phénix illustre bien comment les coûts peuvent atteindre des proportions alarmantes lorsqu'un projet de TI externalisé tourne mal.

«?Les Canadiens ne peuvent pas se permettre de répéter l'échec du projet Phoenix, estime la présidente de l'IPFPC. Des économies de plusieurs milliards de dollars peuvent être réalisées si nous investissons dans nos fonctionnaires. Cet argent pourra servir au financement de projets qui amélioreront la vie des Canadiens.?»

L'IPFPC intensifiera sa lutte contre la sous-traitance en prônant des changements à la dotation dans la fonction publique, en examinant la nouvelle orientation en matière de dotation, en élargissant les projets pilotes conçus pour accélérer le processus de dotation et en offrant de nouvelles occasions de formation à ses membres.

«?Les services publics dont nous dépendons chaque jour ne sont pas à l'abri des compressions et de la privatisation, conclut Mme Daviau. Cette lutte contre la sous-traitance nous concerne tous.?»

Le lien suivant donne accès au rapport complet intitulé Le coût réel de la sous-traitance : https://pipsc.ca/fr/nouvelles-et-enjeux/la-sous-traitance/partie-1-le-cout-reel-de-la-sous-traitance

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada représente quelque 60 000 fonctionnaires professionnels partout au Canada. Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

