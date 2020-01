Ninepoint lance un fonds non traditionnel liquide de stratégies sur devises





TORONTO, 27 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint, l'une des principales sociétés de gestion d'actifs non traditionnels au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement du Fonds de stratégies sur devises Ninepoint (le Fonds), le premier produit non traditionnel liquide de Ninepoint pour lequel il sera possible d'acheter des parts le 2 avril 2020 ou vers cette date. Le Fonds sera sous-conseillé par P/E Global LLC, une société située à Boston, gestionnaire de devises spécialisée en méthodes quantitatives.



L'objectif de placement du Fonds de stratégies sur devises est de générer des rendements totaux à long terme en investissant mondialement dans des contrats à terme sur devises, et ce, à long et à court terme. Afin d'atteindre l'objectif de placement, le sous-conseiller utilisera plusieurs méthodes de négociation de placements selon le niveau de risque normal et investira dans des contrats à terme sur devises en appliquant un modèle statistique bayésien permettant de déterminer les facteurs actuels à l'origine des rendements des devises.

Le Fonds pourra être exposé à plus de douze devises mondiales différentes. La structure non traditionnelle liquide du Fonds combine l'effet de diversification d'un placement non traditionnel à la liberté des liquidités quotidiennes.

L'approche quantitative systématique de P/E envers la négociation de devises basée sur des facteurs fondamentaux s'appuie sur les quinze années d'expérience de la société, ce qui comprend la crise financière de 2008, durant laquelle sa stratégie n'a pas seulement protégé le capital investi, mais a aussi généré des rendements positifs.

Le gestionnaire applique un procédé en trois étapes qui surveille les facteurs macroéconomiques afin de prévoir le rendement et la volatilité des marchés liquides, puis se sert de ces facteurs prévisionnels pour optimiser le portefeuille en fonction du rapport risque-rendement appuyé par des statistiques et des indicateurs contrôlés à posteriori.

« Nous sommes vraiment heureux du partenariat avec P/E qui permet d'offrir ce fonds prometteur à nos investisseurs », affirme James Fox, codirecteur général et associé directeur de Partenaires Ninepoint. « Warren Naphtal et son équipe à P/E Global ont conçu ce que nous croyons être la meilleure stratégie de sa catégorie, laquelle correspond parfaitement à notre gamme de fonds visant à offrir aux investisseurs canadiens des produits de placements non traditionnels novateurs afin de diversifier leurs portefeuilles de façon significative. »

À propos de Partenaires Ninepoint



Située à Toronto, Partenaires Ninepoint gère des solutions de placements non traditionnels uniques qui permettent aux investisseurs de profiter d'une meilleure diversification. Nous ciblons des stratégies de placement non corrélées aux classes d'actifs traditionnels comme des actions et des obligations, avec comme objectif la réduction des risques globaux du portefeuille.

Notre équipe a de solides antécédents en matière de gestion de revenus alternatifs, d'actifs réels et de stratégies de base non traditionnelles. Notre pensée novatrice et notre capacité à l'appliquer aux solutions réelles, voilà ce qui nous définit.

Partenaires Ninepoint est une firme indépendante détenue par ses employés au service des communautés de conseillers en placement et d'investisseurs institutionnels. Avec 75 employés et plus de 6 milliards de dollars en actifs et en contrats institutionnels, nous sommes parmi les plus grandes firmes indépendantes de gestion d'actifs au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l'adresse invest@ninepoint.com .

À propos de P/E Global LLC



P/E a été fondée en 1995 à Boston, au Massachusetts, par Warren Naphtal, J. Richard Zecher et Mary Stephens Naphtal. Au 1er décembre 2019, la société gérait environ 8,7 milliards de dollars américains. Les stratégies de P/E profitent d'une importante expérience en gestion de portefeuilles, répartition des actifs, analyses de marché et gestion des risques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Drew Williams

Directeur général, Marketing

Partenaires Ninepoint LP

dwilliams@ninepoint.com

1 416 943-4994 Adam Bernards

Directeur principal, Comptes

Goldman Communications inc.

adam@goldman-communications.com

1 416 322-2863

